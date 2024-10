Las obras de mejora de la accesibilidad en dos calles de Aguiño despiertan el interés de las ocho mismas empresas

Los contratos para la ejecución de las obras de mejora de la accesibilidad de las calles Luis Seoane y Praia da Ribeira -310 y 250 metros lineales, respectivamente-, ambas de dirección única y que unen la Rúa Andrés Torres Queiruga y Rúa Castelao, en Aguiño, han despertado el interés de las ocho mismas empresas. Respecto a la primera actuación, que salió a contratación por 103.641 euros, las ofertas presentadas por las licitadoras oscila entre 87.251 y 103.538 euros, es decir, con rebajas que van desde el 15,81% (-16.391 euros) al 0,10% (104 euros). Por su parte, para la segunda, las propuestas económicas se sitúan entre 75.320 y 68.167 euros, lo que equivale a reducciones entre 10.950 y 104 euros, es decir, con porcentajes de rebaja del.12.69% y 0,12%.



Las insignificantes bajas que, principalmente, presentó una empresa para ambas licitaciones, provocó que con los cálculos realizados por los técnicos, tanto las dos citadas propuestas económica más ventajosas, como algunas otras que ofertaron rebajas importantes, hayan sido consideradas inicialmente anormalmente bajas o bajas temerarias. La mesa de contratación les otorgó un plazo a esas dos licitadoras para que justifiquen las rebajas en sus ofertas para su posterior análisis y determinar si son aceptadas y siguen en esos procedimientos.



En caso de que en la licitación de la obra de la Rúa Luis Seoane hay otra empresa que, junto a la ya citada que ofertó una rebaja del 15,81%, presentó una propuesta por importe de 92.537 euros, con lo que reduce el precio inicial en 11.104 euros (-10,71%) En caso de que ninguna de las dos presenten la documentación exigida para justificar sus ofertas o que no sean consideradas suficientes las razones expuestas, la siguiente licitadora que opta a ser la adjudicataria sería la que presentó una propuesta económica de 94.832 euros, es decir, su baja respecto al precio inicial sería de 8.810 euros, es decir, un 8,5% menos.



Por su parte, en el proceso de contratación de las obras en la Rúa da Praia da Ribeira, hay otras dos empresas cuyas ofertas fueron consideradas anormalmente bajas, y que fueron de 77.767 y 77.028 euros, es decir que propusieron reducciones de 8.504 (-9,85%) y de 9.243 euros (-10,71). En caso de que no las justifiquen o no sean aceptadas, la siguiente licitadora clasificada propuso hacerla por 78.938 euros, es decir, con una baja del 8,5% (-7.333 euros).