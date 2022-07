Un octogenario sale casi ileso de un aparatoso accidente de tráfico en el vial de Corrubedo a Artes, en Ribeira

La carretera de titularidad provincial DP-7304, de Xarás a Olveira, a la altura del kilómetro 2 fue escenario de un aparatoso accidente de tráfico en el que el conductor y único ocupante del vehículo, cuya identidad responde a las iniciales M.O.B., de 85 años y vecino de la parroquia ribeirense de Artes, resultó prácticamente ileso, pues inicialmente sólo presentaba una herida en un codo. El siniestro se registró en torno a las cuatro menos diez de la tarde de ayer cuando su vehículo, un Dacia Sandero, circulaba por la calzada procedente de Corrubedo cuando y, por razones que por el momento se desconocen, se salió de la vía por el margen derecho de la carretera, a la altura de una antigua lechera, se le medió la rueda derecha en el guardarrail, cuya parte inicial es en forma de rampa, subiéndose por el mismo..



A partir de ahí, dejó sus marcas en esa valla quitamiedos y destrozó parte de una barandilla metálica y, tras quedar semivolcado sobre el asfalto, salió despedido a lo largo de un tramo de unos cien metros, para luego enderezarse y acabar deteniéndose junto unos postes. Curiosamente, a pesar de la aparatosidad del accidente de tráfico, no saltaron los airbags para proteger al conductor de cualquier golpe que pudiera recibir en el desarrollo del mismo. Además, afortunadamente, el coche volcó sobre su lado izquierdo, pues de haberlo hecho por el otro lado se hubiera precipitado a un río que pasa por el lugar. El octogenario que iba a los mandos del Dacia Sandero estaba consciente y pudo salir por sus propios medios del coche, por lo que quienes se encontraron en primer lugar con el accidente ya lo vieron completamente liberado y accesible.



Fue un particular el que poco antes de las cuatro menos diez de la tarde avisó por teléfono al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, pero ese alertante indicaba que no había heridos. Sin embargo, poco después se recibió una información de que el hombre que conducía el vehículo accidentado necesitaba asistencia sanitaria. Fue entonces cuando se movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que procedió a la evacuación de la víctima al Hospital do Barbanza para que se procediera a su evaluación. Al lugar también acudió una patrulla de la Policía Local, que atendió en un primer momento al octogenario, una dotación del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM), que limpió la calzada, y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago, que instruye el atestado.