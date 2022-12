La nueva oferta turística de O Barbanza tendrá como pilares la salazón y la conserva en maridaje con sus vinos

La Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa dio a conocer esta mañana su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Uunha viaxe a través da historia dos sabores", que acaba de obtener una financiación de 1.500.000 euros en la segunda convocatoria extraordinaria del programa de PSTD 2022 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con fondos do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de una iniciativa que aprovecha los sistemas productivos y transformadores enogastronómicos de los cuatro municipios que conforman la comarca, como son las bateas, las conserveras y las bodega, y persigue el desarrollo del territorio mediante un propuesta orientada a viajar por los sabores a través de la historia, experimentando tanto el producto fresco como los diferentes sistemas de conservación de los alimentos, desde la salazón hasta la conserva, con el maridaje de los vinos de la Indicación Geográfica Protegida "Terras do Barbanza e Iria".

Además, dicho plan desarrollará diferentes rutas tematizadas, los museos de la salazón y de la conserva, la puesta en valor con tecnología del Barrio dos Cataláns, y las visitas a las conserveras y bodegas permitirán sumergirse en la historia productiva del destino, conjugando pasado y presente. Además, se adecuarán espacios para showcookings y eventos gastronómicos en el Liceo Marítimo de Rianxo y se creará un club de producto en el que se integrarán las empresas turísticas y las bodegas y conserveras y aquellos oficios relacionados con la pesca y captura de especies. Todos esos productos creados, en los que no faltará la vinculación entre el pasado y el presente de la cultura enogastronómica del territorio, se conectarán a través de rutas enogastronómicos dotadas de vehículos eléctricos, que permitirán al visitante vivir una experiencia completa en todo el territorio a pie, en bicicleta, en vehículo eléctrico o por el mar. Además estas rutas estarán complementadas con señalización inteligente para lograr una experiencia totalmente inmersiva.

Concretamente, tal y como indicó la gerente de Barbanza Arousa, Fátima Cachafeiro, las acciones incluidas en este proyecto son la creación de los museos de la salazón en Ribeira y de la conserva en Boiro; experiencia inmersiva a través de realidad aumentada en el Barrio dos Cataláns, en A Pobra; la creación de espacios para showcookings en el edificio del Liceo Marítimo de Rianxo; la creación del club de producto enogastronómico, que incluirá visitas a conserveras y bodegas, así como degustaciones; apoyo con financiación a las bodegas y conserveras para lograr espacios visitables; red de rutas enogastronómicas en la Serra do Barbanza, de visualización de los espacios productivos y de la transformación que la enogastronomía provocó en el territorio; potenciación de la red de rutas cicloturísticas y dotación de vehículos eléctricos y sostenibles de conexión de los diferentes recursos enogastronómicos; plan de señalización inteligente, y la gobernanza y gerencia del proyecto. Cachafeiro indicó que este proyecto está protagonizado por la oferta enogastronómica de Barbanza Arousa, sumando dos componentes fundamentales: por un lado, los sistemas productivos y transformadores enogastronómicos, como son las bateas, las conserveras y las bodegas, y por otro, el componente “tempo”.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, destacó en su intervención en el acto de presentación de dicho plan en el Museo Valle-Inclán de A Pobra que el Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia del Gobierno español está a proporcionar la modernización del modelo productivo en el sector turístico en Galicia y, en concreto, al aprovechamiento de la tradición cultural marinera como valor diferencial para apuntalar el turismo sostenible. “Hoxe, aquí na Pobra, vemos como o Plan de Recuperación do Goberno fai realidade un proxecto que permite aproveitar os potenciais da tradición cultural mariñeira do Barbanza dende a perspectiva do turismo enogastronómico”, valoró el delegado, y felicitó a la Mancomunidade de Municipios de Barbanza Arousa por la consecución de esta importante ayuda que permitirá realizar las referidas actuaciones. “Estamos a deseñar o turismo do futuro de Galicia. Para facer da nosa terra un destino sostible, competitivo e de calidade de primeiro nivel”, subrayó Miñones, quien incidió en que las inversiones del Gobierno estatal consolidan a Galicia como un destino turístico verde, sostenible y de calidad.

El PDST Barbanza Arousa es uno de los 17 que seleccionó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para financiar en Galicia con cargo a la convocatoria extraordinaria de los planes de sostenibilidad turística en destino de 2022, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. La lista definitiva de los proyectos fue aprobada la semana pasada por la Conferencia Sectorial de Turismo, y en esta convocatoria Galicia recibirá un total de 34.575.400 euros para el desarrollo de los proyectos aprobados en la comunidad autonómica y que benefician a la totalidad de las provincias. José Miñones destacó que este programa “representa o mellor exemplo de colaboración entre administracións en beneficio da competitividade e a calidade de todos os nosos destinos turísticos”. “Hoxe o Plan de Recuperación chega ás comarcas de Arousa e do Barbanza, chega á súa veciñanza e ás súas empresas”, valoró el delegado del Gobierno en Galicia. En dicho acto de presentación también intervinieron Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia; Xosé Lois Piñeiro, presidente de Barbanza Arousa y alcalde de A Pobra, y Nava Castro, directora de la Axencia de Turismo de Galicia.