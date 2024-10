La ONG ABAS desarrolla un programa de respiro familiar con actividades para unos 50 enfermos mentales

La Asociación Barbancesa de Ayuda e Solidariedade (ABAS) desarrolla hasta rematar este año el programa de respiro familiar “Re-Conecta”. Lo hace por segundo año consecutivo con la colaboración de la Diputación Provincial de A Coruña, que aporta una ayuda de 5.016 euros, lo que supone el 80% del presupuesto de esta iniciativa. El coordinador de esta ONG, Francisco Javier Gómez, detalló que la misma contempla el desarrollo de 15 actividades culturales, de las que se benefician 50 personas con enfermedades mentales, entre las que figuran visitas a museos, asistencia a conciertos y viajes de ocio cultural, entre otras. Y detalló que realizan varias reuniones y evaluaciones y talleres grupales audiovisuales y de teatro.



Gómez añadió que el objetivo principal es aliviar de la carga de cuidados a los familiares, en especial los fines de semana y los periodos de vacaciones de los centros de rehabilitación a los que asisten normalmente esas personas. Pero, indicó que no es menos importante el hecho de acercar el ocio y la cultura, así como normalizar la vida y participación comunitarias de las personas con enfermedades mentales. Y agradeció a la Diputación coruñesa que, pese a que muchas veces la gente se cuestiona su funcionalidad, demuestra que es “socialmente indispensable, tal e como figura no seu cartel do PEL-Plan de Emprego Local, e que se pode extrapolar a outras áreas” para que entidades como ABAS pueda desarrollar programas como “Re-Conecta e que, pese a ser pequenas, non deixamos de ser importantes para as persoas que sofren enfermidades mentais e para os seus familiares".



La diputada provincial de Política Social, Mar García, manifestó que “para nós é moi importante colaborar con ABAS porque entendemos que o respiro familiar é moi necesario para os usuarios e os seus familiares, porque necesitan tamén un pouco de descanso, sobre todo dos grandes dependentes, dos que teñen que estar pendentes as 24 horas”. También dijo que considera importante ayudar en otro tipo de programas, no sólo a los de respiro familiar, "senón outros como tamén os de difusión, rehabilitación e aditivos para que este tipo de entidades, como ABAS podan dar ese segundo paso que non podemos continuar na Sanidade Pública". Por último, García Vidal cifró en 67 las entidades sociosanitarias con las que colabora, pese a que la institución provincial no tiene competencias en materia de Sanidad, "pero cro que é esencial dar o noso apoio a este tipo de entidades para que poidan poñen en marcha este tipo de programas".