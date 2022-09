La oposición de Boiro tumba los créditos extraordinarios por 969.537 euros para gastos culturales y zona verde de A Negral

La propuestas de créditos extraordinarios llevadas por el Ejecutivo boirense al pleno municipal de 583.150 euros para financiar proyectos y programas culturales, junto con el proyecto educativo “En(clave)”, por un lado, y de 386.387 euros para obras de urbanización y realización de un parque urbano en A Negral, que conecte el centro de la vlla con el paseo marítimo, por otro, no prosperaron. Se debió a que, pese a que contaron con el voto favorable de los 7 ediles de PSOE, Boiro Novo y no adscrito, pesaron más los 8 votos en contra del PP e ICBoiro y dos abstenciones del BNG.





La oposición indicó que con algunas actividades incluidas en la primera modificación de créditos estaban de acuerdo, como En(clave) y que las aprobarían si se presentasen por separado, pero precisaron que lo que no pueden consentir a un gobierno en minoría es que no consensúe con ellos lo que va a hacer y que una vez que se está hecho le pida su apoyo. Respecto al proyecto para A Negral indicaron que aún no está redactado el plan de urbanización de ese entorno, además de que consideran que son necesarios algunos informes, como de Augas de Galicia, al haber un regato que atraviesa ese espacio. La oposición manifestó que ve en esas propuestas “actos de propaganda electoral”.