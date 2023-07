La oposición de Rianxo rechaza las cuatro dedicaciones del Gobierno pese a suponer un ahorro de 27.000 euros

Los doce concejales de los tres grupos de la oposición municipal de Rianxo -PSOE, PP y BNG- votaron en contra de las asignaciones de los miembros del equipo de gobierno por sus dedicaciones. El equipo de gobierno, integrado en solitario y en minoría por los cinco ediles de Rianxo en Común, había defendido su propuesta de establecer una dedicación exclusiva de 45.000 euros brutos para el alcalde y tres parciales -de 20 horas semanales cada una- por un importe unitario de 17.000 euros brutos para tres de sus ediles, defendiendo que suponen un ahorro anual de 27.000 euros, o de 108.000 euros en los cuatro años de mandato- respecto al mismo periodo del anterior mandato.

PP y PSOE no se mostraron en contraria a esas percepciones sino a la reducción de horas que el actual Gobierno local le dedicará al Concello, al pasar de 140 a 100 a la semana, argumentando que Rianxo merece más dedicaciçon en tiempo para garantizar un gobierno, proponiendo incluso el portavoz socialista, Óscar Rial, que el primer teniente de alcalde tuviera también dedicación exclusiva debido a la gran carga de trabajo que tienen las delegaciones que va a deempeñar.

Por su parte, el concejal popular Juan José Castiñeiras, que insistió en su solicitud de más horas en capacidad de trabajo para el Ayuntamiento, refirió que no exisste proporcionalidad y que esa propusta debería ser más representativa del resultado ue depararon las urnas, y que otorgó cinco concejales a Rianxo en Común, socialistas y populares, cada uno, y dos al BNG, y que en el equipo de gobierno son cinco frente a los doce de la oposición. Respecto a estos dos últimos se opuso el BNG por no haber un diagnóstico sobre la situación. Por su parte, el PP lo apoyó aunque puntualizó ue la componente fija debería tener mayor relevancia. El PSOE lamentó la falta de diálogo y pidió ue para próximos plenos se pueda llegar con propuestas valoradas, pero apoyó el planteamiento de Rianxo en Rianxo en Común.

El portavoz del BNG, Xusto Ordóñez, como ya estuvo haciendo en buena parte de este pleno de organización, anunció el voto en contra de su grupo municipal respecto a la propuesta del alcalde sobre las percepciones por las dedicaciones l entender que no se justifica la subida del importe de las parciales, siendo compatibles con el ejercicio de otra actividad profesional. Además, comparó los gobiernos de los tres mandatos anteriores con respecto al actual Ejecutivo local, indicando que todos ellos pese a tener más concejales contaron con menos dedicaciones. Puso como ejemplos que uno de ellos, con once miembros en el equipo de gobierno local, sólo tuvo dos dedicaciones excluivas, mientras que otro con seis miembros fueron una exclusiva y dos parciales. Además, puntualizó que a juicio de su formación política esa propuesta no es prudente y no garantiza ni responde a un gobierno estable.

Ante el rechazo de las dedicaciones, el alcalde, Julián Bustelo, indicó que esa postura de la oposición impedirá que su gobierno tenga un sueldo, pero anunció que ellos van a seguir trabajando gualmente y que esperan que BNG, PSOE y PP reconsideren su postura. Por el contrario, lo que si salió adelante, aunque con el voto en contra del BNG, fue la propuesta relativa a las asignaciones a los grupos municipales durante el mandato 2023-2027, que serán de 100 euros mensuales de componente fijo, que se mantiene respecto al periodo anterior, y el variable pasa de 35 a 50 euros al mes, en respuesta al encarecimiento de la vida y para facilitar el desarrollo de la actividad política de los siferentes grupos.

También recibió luz verde, con el cmismo resultado de 15 votos a favor (ReC, PSOE y PP) y los dos en contra del BNG, la percepción de dietas por asistencia a juntas de gobierno local, de 210 euros; por asistir a comisiones informativas de 100 euros, y de 130 euros por asistencia a plenos, incluyendo en este caso no sólo a los concejales sino también a los funcionarios, principalmente el secretario y el interventor, que asistan a esas sesiones.