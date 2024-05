La oposición de Rianxo tendrá 30 días de plazo para presentar una moción de censura y un candidato alternativo como alcalde

Los tres grupos de la oposición municipal rianxeira, que integran cinco concejales del PSOE, otros cinco ediles del PP y dos del BNG, tienen 30 días de plazo para presentar una moción de censura y un candidato alternativo al actual alcalde, Julián Bustelo (Rianxo en Común). Se llegó a esta situación tras volver a denegarse en el pleno extraordinario celebrado a última hora de la tarde de ayer el único punto del orden del día, que no era otro que la aprobación del presupuesto municipal para el actual ejercicio económico 2024, que estaba vinculada a una cuestión de confianza. El mandatario repasó durante su intervención el año que acumula al frente del gobierno para destacar los logros alcanzados y tratar de desmentir rotundamente algunas de las acusaciones que se vertieron sobre él y su equipo, como las relativas a su "actitude temeraria, prepotente e irrespetuosa". Mientras tanto, la oposición indicó que nada había cambiado desde que hace una semana, en el pleno del pasado 16 de mayo, se sometieron a aprobación esas mismas cuentas. En caso de uqe no se presente la moción de censura o de que no prospere una alternativa, el presupuesto municipal quedará aprobado automáticamente.

Los nacionalistas liderados por Xusto Ordóñez reprocharon a Rianxo en Común que en esa sesión sólo se presentase con cuatro de sus cinco concejales para intentar sacar adelante el presupuesto y sin tener asegurada con una mayoría suficiente de votos su aprobación. y que ahora lo vuelva a presentar sin haber introducido cambio alguno y vinculándolo a una cuestión de confianza, y sin que hubiera intento alguno de diálogo ni de negociación, por lo que calificó esa actuación de "gravemente irresponsable". Por su parte, el grupo municipal del PP mantuvo su intención de voto ya expresado en el anterior pleno "pues non cambiou nada desde dita sesión", y dijo no entender las razones por las que no se cumple el acuerdo entre Rianxo en Común y PSOE, y le recomendó al alcalde que haga bien las cosas y que "deixe de chorar nas redes sociais, porque botarlle a culpa ao resto dos grupos é de patio de colexio".

Por su parte, el portavoz del PSOE adelantó su rechazo al presupuesto y a la cuestión de confianza, "precisando que no se trata de una falta de confianza en la persona del alcalde, sino que precisó que se debe a su gestión o sus incumplimientos, como el suscrito con su partido el pasado 2 de abril, pero también por la falta de proyecto, de diálogo y de consenso previo a la toma de una decisión como la del pleno de ayer. Óscar Rial le pidió a Julián Bustelo que se deje de confrontar y que explique a los vecinos cómo está la construcción de la residencia de mayores, lo qué pasa con el SAF y por qué Rianxo sigue perdiendo servicios, entre otras cuestiones, y subrayó que el alcalde "pretende victimizarse" con la actual situación, en la que "expresa unha idea errónea sobre a oposición e manipula a realidade coma fixo nos últimos oito anos". Igualmente, afirmó que Bustelo "non nos mira á oposición coma un apoio e nos mira coa uns inimigos que debemos someternos ao que vostede quere que se aprobe, ao que leva a pleno sen consenso", y le pidió que "acepte que se equivocou e que dialogue é o que lle pedimos, pois coa súa actitude quen perde é Rianxo", por lo que volvió a tenderle la mano "desde cero".

Julián Bustelo dedicó buena parte de su intervención a hacer un repaso del primer año de gobierno en minoría de Rianxo en Común, algo que dijo que no supone obstáculo alguno, y precisó que no faltó capacidad de trabajo pese a las circunstancias en las que estuvieron en los primeros meses, y que llevaron a cabo una "intensa labor administrativa en diferentes eidos". Detalló que se licitaron obras por casi 1,4 millones de euros en parroquias, principalmente para la ampliación de las redes de saneamiento y la mejora de los pavimentos de vías municipales, y que captó subvenciones por casi 1.430.000 euros para mantenimiento de servicios municipales y ejecución de varias actuaciones, como la ruta de la senda de las Tres Cruces o la compra de la mesa del salón noble del consistorio. También dijo que tienen pendientes la concesión de fondos para desarrollar proyectos por importe ligeramente superior a 2,3 millones de euros, entre otras actuaciones en diferentes ámbitos. El alcalde dijo que se reunió con los diferentes grupos sobre el presupuesto y que les invitó a realizar propuestas al borrador, algo que señaló que no se hizo nunca con él, y agregó que el único que hizo esto último fue el PSOE "e que se viron plasmadas na proposta que se levou ao pleno".