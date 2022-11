La oposición de Ribeira tumba los Presupuestos de 2022 entre reproches al gobierno local

El Pleno extraordinario del Concello de Ribeira rechazó este lunes los Presupuestos municipales de 2022. La propuesta obtuvo diez votos en contra de PBBI, BNG y Suma Ribeira, dos abstenciones del PSOE y nueve a favor de los miembros del gobierno local.



En una sesión tensa, el alcalde, Manuel Ruiz Rivas defendió la “necesidade” de aprobar las cuentas para hacer frente a los “compromisos de gasto enerxético e ao incremento salarial do 1,5 % ao persoal do Concello”. El regidor indicó también una posible prórroga de los Presupuestos de 2021 “vai ter importantes consecuencias se se alonga no tempo”, en referencia a la subida del IPC en los últimos meses y a la “imposibilidade de gastar 971.000 euros que nos aportou o Estado”.



Desde la oposición se sucedieron los reproches por el momento en que se presentó la propuesta y por la forma de negociar con los grupos. Así, la portavoz del PBBI, Herminia Pouso señaló que “é unha tomadura de pelo” y criticó al alcalde porque “vostede velle cara de tontos aos ribeirenses e aos que nos sentamos neste salón de plenos.



Desde el PSOE, José Manuel Suárez, indicó que “iríamos tarde para 2023 y estamos intentando aprobar los del 2022”, por lo que “no podemos aprobarle estos presupuestos de ninguna manera”. Luis Pérez Barral, del BNG, argumentó que las cuentas “teñen moito de propaganda e pouco de realidade” y las consideró “propias dun goberno esgotado”. Por parte de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, expresó que “este comportamento de presentar temas a última hora delata unha baixa estima á democracia”.



Tras la votación, Ruiz Rivas levantó la sesión y no siguió adelante con los siguientes puntos, que condicionaba a la aprobación de los Presupuestos, aunque el BNG apuntó en un comunicado que “legalmente si se podía”. l