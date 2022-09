Ordenan apagar la música del DJ en las fiestas de Oleiros al recibir quejas por las molestias de ruido

La Policía Local de Ribeira ordenó a la comisión de fiestas de la parroquia de Oleiros que cesase la música del DJ que amenizaba la primera velada de esas celebraciones, en un momento en que había unas 15 personas disfrutando del evento, y se debido a que se habían recibido varias quejas de vecinos por molestias de ruidos. Ocurrió en torno a las seis menos veinte de la madrugada de ayer cuando una patrulla de los agentes municipales se presentó en el recinto de la fiesta para indicarles que estaban excediendo el horario límite de las 5.00 horas establecido en la legislación vigente en materia de espectáculos públicos.



Desde la organización de esos festejos le indicaron a los policías que tenían autorización especial hasta las seis de la madrugada, algo que no tenían muy claro los agentes, por lo que le solicitaron que acudan a su Jefatura y presenten el documento con ese permiso, pues en caso de que no lo aporten se procederá a denunciarlos por infracción a la Lei de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia. El presidente de la comisión de fiestas manifestó a este periódico que la música no se cortó cuando se produjo la intervención policial, sino que se mantuvo sonando hasta las seis y cinco minutos de la madrugada, después de que el pinchadiscos les dijera que iba a poner la última canción. Además, indicó que para la pasada madrugada incluso se les autorizó hasta las 7.00 horas la sesión DJ.



Esa no fue la única vez de la madrugada del sábado en que tuvo que acudir la Policía Local al campo de la fiesta. Ocurrió en torno a las 00.30 horas tras recibirse un aviso del 112 para ayudar a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Santiarias-061 Galicia para acceder a dicho recinto debido a que no podía entrar dada la gran cantidad de gente en ese lugar. Cuando la patrulla llegó a ese sitio se encontró con otro problema pues, según apuntaron fuentes policiales, había coches aparcados en ambas márgenes, dejando una zona de paso con un ancho inferior a tres metros, por lo que no había por donde pasar -había un tramo de unos 20 metros que aún se estrechaba mucho más- y ello obligó a que tuvieran que dejar los vehículos policial y asistencial a unos 100 metros. El motivo por el que acudieron hasta allí se debió a un aviso por un joven que aparentemente se encontraba bajo efectos de alcohol y drogas y que presentaba heridas en la cabeza. Tras recogerlo, entre un agente y un técnico del 061 acompañaron a la víctima a pie hasta la ambulancia, en la que se procedió a su evacuación al Hospital do Barbanza.



Por otro lado, hoy tendrá lugar la última jornada de dichas fiestas en Oleiros, que arrancará con las dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Os Pequenos do Barbanza y habrá misa solemne seguida de procesión, así como una fiesta caballar que incluye una ruta de 23 kilómetros con salida sobre las diez de la mañana desde el campo de fútbol, con las participación de una treintena de equinos; sesión vermú con Thais Suki, la VI Festa da Empanada en la que se ofrecerán 30 empanadas de atún, carne y xoubas en tapas, y una fiesta infantil.