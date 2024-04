La organización de comunidades de montes denuncia en A Pobra que una ley promovida por la Xunta busca privatizar esos terrenos

La Organización Galega de Comunidades de Montes (Orgaccmm) celebrará este sábado, día 20 de abril, a partir de las diez de la mañana, en el auditorio del Teatro-Cine Elma, de A Pobra, su asamblea general en la que, entre otras cuestiones, se tratará de dar respuesta a a la intención de la Consellería de Medio Rural de aprobar en el Parlamento de Galicia una nueva ley de montes vecinales. Desde dicha entidad que preside Xosé Alfredo Pereira señalan que, según se desprende del llamado "Libro Branco" sobre los montes vecinales, que dicho departamento del Ejecutivo autonómico sometió a consulta pública en agosto pasado, "pretende redefinir o concepto de veciño comuneiro eliminando a imprescritibilidade destas terras comunitarias e dotando de personalidade xurídica as comunidades de montes. E dicir, a consellería do medio rural pretende eliminar o carácter xermánico dos montes veciñais para proceder á privatización dos mesmos", señaló su presidente, acompañado de Lorena Muñiz y José Carlos Sieira, de las comunidades de montes de Barbanza en Lesón y Postmarcos.



En dicha asamblea general de la Orgaccmm se informará también a los comuneros de las aportaciones presentadas ante el proyecto de fibra textil producida a partir de celulosa que la empresa Altri pretende llevar a cabo en el municipio lucense de Palas de Rei. "Este proxecto basease no consumo do eucalipto e, xa que logo, potenciará un modelo de monte forestado con especies de crecemento rápido, impedindo un modelo de monte multifuncional e sustentable, que é o modelo dun monte de futuro". Además, señala que la producción de pasta de celulosa "é unha produción que non pecha o ciclo produtivo, polo que non xera valor engadido, impide outras actividades diversas do monte e do medio rural, coa conseguinte despoboación", señalaron desde dicha organización. "Está contrastado que o monocultivo forestal e a despoboación do medio rural son dúas das causas da existencia dos lumes nos territorios", subrayó Pereira.



En dicha asamblea, también se informará de la publicación de un libro sobre la historia de los montes vecinales mancomunados que, en colaboración con dicha organización, está preparando una editorial catalana, "cuestión que é de agradecer e ao mesmo tempo lamentar que non saia de editoriais galegas", subrayaron desde la Orgaccmm. De igual modo, también se debatirá sobre "o afán recaudatorío que teñen moitos concellos galegos que están a pasarlle ás comunidades de montes o cobro do Imposto de Bens Inmobles (IBI), cando a lei de montes veciñais, a lei de montes de Galicia e diversas sentenzas dos tribunais de xustiza deixan claro que os montes veciñais en man común están exentos de toda tributación de base territorial", concluyó.