Óscar Durán, ofrecido en la procesión de las mortajas en 2009, leyó el pregón del Nazareno en nombre de Protección Civil

Óscar Durán, en nombre de los voluntarios de la agrupación de Protección Civil de A Pobra, dio lectura al pregón con el que se dio el pistoletazo de salida a las Festas do Nazareno, que se prolongarán hasta este lunes. Además de ser un ejemplo para sus compañeros, sobresale su estrecha vinculación con estas celebraciones, que cuentan con la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia, hace exactamente trece años fue uno de los ofrecidos en la procesión de las mortajas, por lo que dijo sentirse "moi honrado de poder dar este pregón". Hizo hincapié en el compromiso de la agrupación de la que forma parte en al ayuda a los demás, echando una mano en situaciones de distinta naturaleza, en una labor por la que no reciben retribución económica al pertenecer al ámbito del voluntariado. Pese a ello, subrayó que resulta "moi gratificante descubrir que polo mundo adiante hai moita xente que dedica o seu tempo a axudar porque sí. Asegúrovos que cando chegas á casa éncheseche o peito pensando no feito nese día".





Otro aspecto que destacó fue el de la colaboración entre las agrupaciones de distintos municipios y la Policía Local, como se demuestra durante el Nazareno. Tirando de humor, manifestó que parece que Protección Civil tiene un aire a los cazafantasmas, ya que se recurre a ese equipo y se requieren sus servicios ante cualquier problema. También se refirió a otro de los miembros, Alberto García, del que agradeció el cariño y la ayuda que siempre muestra a los vecinos. Tras tener el honor de que dicha agrupación fuera pregonera de estas celebraciones multitudinarias, sus integrantes plasmaron su firma en el libro de honor del Ayuntamiento de A Pobra. Protección Civil recibió el afecto de los ciudadanos durante el pregón ofrecido desde el balcón de la casa consistorial y con el que se marcó el inicio de una programación que recupera la normalidad previa a la irrupción del coronavirus.





Previamente, el alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, ensalzó el trabajo diario que desarrollan los voluntarios, en un cometido que se vio especialmente acentuado durante la pandemia, llegando a realizar 2.437 servicio en el año 2020, especialmente en la época dura del confinamiento, y 1.475 el año pasado, cuando en 2019 había realizado 645, mientra que en los seis primeros meses de este año ya acumulan 954 servicios. Además, la importante labor que presta est agrupación se dejó sentir de manera particular durante los incendios do pasado mes de agosto. En su intervención, el mandatario local también puso en valor el trabajo de la comisión de fiestas representada por su presidente, José García, en la organización de las distintas actividades, tanto religiosas coma lúdicas.





La fiesta continuó durante la noche con el concierto en la Praza Alcalde Segundo Durán de Ciao Raffaella, banda tributo a la cantante italiana Raffaella Carrá, así como la actuación de la banda local Moito! en el Cantón da Leña, y la Macro Disco Chocolate. Las citas culturales y de ocio se sucederán en las próximas jornadas con numerosas sesiones musicales y otros eventos, como la animación por las calles del grupo de percusión Latexo, la Festa Holi que tendrá lugar a partir de las cinco y media de esta tarde, el espectáculo tributo Remember Queen en la Praza Alcalde Segundo Durán (23.00 horas), al que seguirá el Pobra DJ Fest presentado por Jorgeramónweb y con las actuaciones de los pinchadiscos Del Puerto, Traffic House, Adri Martínez, Rokito y el artista invitado G Face. La vertiente religiosa estará protagonizada por la procesión votiva de las mortajas que saldrá mañana, día 18 e septiembre, a partir de las diez y media de la mañana de la iglesia de Santiago do Deán, en O Castelo.