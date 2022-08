El padre de Diana Quer logra un aliado en el PP para que se instale una placa en recuerdo de su hija

La publicación en su perfil de redes sociales por parte de Juan Carlos Quer, padre de Diana, la adolescente madrileña de la que ayer se cumplieron seis años de su desaparición y muerte en A Pobra, para que en un lugar destacado de dicha localidad se coloque una placa en memoria de su hija y, por añadidura, de todas las víctimas de la violencia machista encontró un aliado en el PP local. Su portavoz indicó que a título personal y en nombre de su partido hará una recogida de firmas en el municipio para “tratar de sensibilizar a nuestro alcalde y su equipo de gobierno de que nadie está en contra de hacer ese reconocimiento público a todas las víctimas de la violencia de género”. El progenitor de la malograda joven dijo que le solicitó dos veces de manera presencial y otras cinco por vía telefónica al alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, la colocación de dicha placa y que la respuesta sólo fueron rodeos.





Juan Carlos Quer lamentó que no haya un lugar en el que depositar flores y que, como hicieron por encargo la madre y la hermana de Diana cerca del puente de San Antonio -incluye un lazo en el que puede leer “de aquí a tu eternidad. Valeria y mamá”-, tengan que colgarse de una señal o ponerlas a sus pies, acompañadas de peluches. Manolo Durán, del PP de A Pobra, manifestó que acudieron a ese lugar para recordar el tráfico suceso de 2016 y que eso se hace duro cuando el regidor y su equipo no atienden “la petición de la familia de poner en un sitio visible un pequeño recuerdo, no sólo de Diana como referente de un trágico y doloroso suceso para ellos como para todos los pobrenses de bien, sino para expresar la repulsa que hay que tener contra la violencia machista”, precisó.





Durán, que calificó la petición de Juan Carlos Quer de “justa, sensata y razonable”, recordó que su partido llevó en enero de 2019 una propuesta, que se aprobó pero no se ejecutó, para que en cada aniversario de lo ocurrido se celebrasen jornadas de recuerdo, y otras acciones, y anunció que volverá a presentar otra iniciativa para que debata. El portavoz popular declaró que la actitud del Ejecutivo “es reflejo de una forma de pensar de esta gente de izquierdas que no tiene un sentido social ni apego a la realidad. Que menos que mantener el recuerdo de estas tragedias lejos del olvido, un olvido que es el primer paso para que sea una victoria para esos desechos sociales que hicieron un daño irreparable como O Chiclé”. Los intentos por obtener la reacción de Nós Pobra y BNG resultaron infructuosos, y el PSOE anunció que lo hablará en una reunión.