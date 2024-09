Los padres del Brea Segade siguen en pie de guerra por la falta de profesores de refuerzo educativo

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del colegio Xosé María Brea Segade, de Taragoña, volvió a concentrarse ayer para exigir el desdoble del aula de tercero de Primaria. ¿Donde estan os profesores que necesitan os nenos do Xose María Brea Segade?, preguntó el presidente de la ANPA, Víctor del Río, al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al que acusó de “mentir” sobre que “os centros van ter profesores especialistas para desdobres”, entre otras cuestiones: “non temos profesor tutor de desdobre, non temos profesor a tempo completo de AL (audiccion e linguaxe), moi necesario no noso cole, tampouco temos profesor a tempo completo de PT (pedaloxia terapeutica), hai alumnos con NEAE (necesidades especificas de apoio esucativo), NEE (necesidades educativas especiais”.



Así, desde el ANPA escenificaron ayer su decisión de “plantarse” ante las carencias del centro, que se hacen acuciantes en este curso, en el que un 40 % de los alumnos tienen necesidades especificas, por lo que aseguró que las familias “non vamos de farol” al anunciar que el día 11 de septiembre, cuando está previsto el inicio de las clases, no llevarán a sus hijos al colegio hasta que no se atiendan sus demandas. Además, del Río asegura que existe consenso en la práctica totalidad de los padres de secundar esa acción de protesta, independientemente de que sus hijos estén afectados directamente o no por esa situación.



A pesar de las reiteradas peticiones y de las movilizaciones que han organizado desde la ANPA, aseguran no haber recibido una respuesta positiva por parte de las autoridades educativas. Actualmente, el colegio cuenta con 18 escolares con NEE y NEAE, de los cuales diez se concentran en esta aula, representando un 40 % del alumnado del curso. Esta situación exige intervenciones pedagógicas específicas e individualizadas, que son imposibles de proporcionar en las condiciones actuales, según denuncian desde la directiva de la asociación de padres.



Así, se mantienen firmes ante sus demandas del desdoble del aula de tercero de Primaria y la designación de un especialista en Audición e Linguaxe (AL) a tiempo completo en el centro rianxeiro.