Padres del Brea Segade, de Taragoña, se plantean no llevar a sus hijos al colegio ante la falta de profesores para refuerzo educativo

El día 11 de septiembre es la fecha que tienen marcada en sus calendarios las familias de O Barbanza para volver a la normalidad tras las vacaciones de verano, con el inicio del curso escolar 2024-2025. Pero, hay algunas que podrían ser la excepción, como es el caso de las del CEP Xosé María Brea Segade, al plantearse no llevar a sus hijos al colegio ese día ni los posteriores, mientras no se solucione la falta de maestros de refuerzo para alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo. Según indicó la ANPA de dicho colegio, la práctica totalidad de los padres está dispuesta a secundar esa acción de protesta, independientemente de que sus hijos estén afectados directamente o no por esa situación.



Tienen pensado acudir el día 11 con sus hijos al CEP Brea Segade para visibilizar su protesta, pero sin que entren en sus respectivas aulas, y desde el día siguiente ya no llevará a sus chiquillos al colegio. Se trata de una medida de presión que pretenden mantener hasta que la Consellería de Educación pase a la acción, se deje de anuncios que nunca llegan a cumplirse, y les dote realmente del personal docente de refuerzo educativo que precisan los alumnos. “E non vamos de farol. Por iso, pido as familias que poidan, que nos apoien en esto, xa que non só afecta á aula de terceiro, ou a nenos con atencións especiais. Aféctanos a todos, necesitamos profesorado”, declaró su presidente, Francisco del Río.



Con anterioridad a esa acción, la ANPA del Brea Segade convocó para las ocho y media de esta tarde una concentración en el colegio de Taragoña con el fin de reivindicar para sus hijos “unha ensinanza e unha aprendizaxe dignas”. Del Río sostiene que no pueden permitir que haya leyes, normativas y acuerdos que no se cumplan, pues en algunas aulas superan la ratio máxima de alumnos por aula es de 25, ni se cumplen los requisitos y titulaciones que necesita el profesorado especializado necesario para prestar el servicio que garantice la correcta atención de los niños con necesidades, ni tampoco lo relativo a recursos profesionales -profesores- con los que los centros deben contar para cubrir todas as necesidades escolares.

“Fíxome gracia cando o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, dixo que as medidas que están tomando son pioneiras en Galicia e que queda un longo camiño por percorrer, e vaia si queda, señor conselleiro... ¿Onde están os mestres que necesitan os nenos do Xose María Brea Segade, onde señor Román?”, indicó el presidente de la ANPA. “Acostuman a mentir e pensan que nos cremos esas mentiras, e aquí é onde se equivocan. Despois de publicitar que os centros van ter profesores especialistas e para desdobres e outra sarta de mentiras, aquí vese a verdade, non temos profesor tutor de desdobre, nin mestre a tempo completo de Audición e Linguaxe (AL), nin de Pedagoxia Terapéutica (PT). Non temos nada, todo mentiras. Basta xa de mentiras”.

Del Río recordó que mandaron escritos y llamaron a todas las puertas posibles para tratar de no llegar a la situación en la que están hoy “e tiveron tempo de solucionalo, pero non o fixeron e, claro, a xente que non está pasando por esto, dirá que bos son estes políticos que están axudando aos nenos e preocupándose por eles, Pois non é así”, subrayó. Añadió que lo que se fue logrando en reparaciones en el colegio, pese a no ser suficientes todavía “foi grazas forza que facemos unidos”. Expresó su agradecimiento a los docentes del colegio “por facer malabares e ter conta dos nosos nenos” y al Concello “sin o que algunhas melloras non se terían logrado”.