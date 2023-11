El parque de Bomberos de Ribeira vuelve a estar cerrado hoy debido a la falta de personal

El parque comarcal de Bomberos de Ribeira vuelve a estar cerrado desde las nueve de esta mañana hasta la misma hora del domingo, 12 de noviembre. Ello se debe, como ya ocurrió en las anteriores ocasiones en que no ha abierto sus puertas a la falta de personal. A diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez no fue sólo uno de sus profesionales el que está de baja en ese turno, sino que son los dos los que están ausentes, por lo que tampoco hay la posibilidad de que, como ocurrió antes, ese bombero se traslade a las instalaciones boirenses junto a sus compañeros. Eso sí, para que la comarca barbanzana y su área de influencia no quede sin los servicios del camión autoescalera, del que solamente dispone el parque de Ribeira,ese vehículo fue llevado hasta Boiro.

Por otro lado, la dotación del parque comarcal de Bomberos de Ribeira que estaba de guardia en la tarde del jueves acudió, junto con la Policía Local de la capital barbanzana al lugar de Castro, en la parroquia de Castiñeiras, tras recibirse un aviso a las 18.40 horas de que estaba ardiendo un sofá en la vía pública. Cuando llegaron los medios de extinción, se encontraron que el suceso se estaba registrando en las inmediaciones de unos contenedores de basura, que no se vieron afectados gracias a la rápida intervención de los Bomberos que evitaron que las llamas, que tenían poca intensidad, se avivasen y las apagaron con agua, rematando la intervención un par de minutos antes de las siete de la tarde.

Aproximadamente dos horas después, se recibió un aviso de un incendio en un contenedor de residuos orgánicos en la Rúa Carlos Casares, en el barrio residencial de Abesadas. Al lugar se desplazaron la dotación de servicio del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y una patrulla de la Policía Nacional. Cuando llegaron los medios referidos se encontraron con que del citado reciente de basura salía humo, pero no se apreciaban llamas, y fue entonces cuando vertieron agua en el interior del contenedor y se dio por solventada la incidencia a las 20.52 horas.