A parroquia boirense de Lampón recuperou a procesión marítima na honra da Virxe do Carme

Arredor dun milleiro de persoas acompañaron onte en seis bateeiros e 40 lanchas de recreo á imaxe da Virxe do Carme que levou o barco mexilloeiro “Rubio Segundo” de Cabo de Cruz na procesión marítima -durante o desenvolvemengo do percorrido terrestre foi portada por integrantes da Cofradía da Virxe dos Mares, e outros acompañaron cos estandartes e ían a caron da talla, que estrenou coroa de prata e peana, e se traballa na consecución dun mando- que se recuperou na parroquia boirense de Santiago de Lampón despois de non poder celebrarse a causa das restriccións derivadas da pandemia pola Covid-19.





Entre as autoridades, ademais de concelleiros e do párroco Marcelino Sánchez Somoza, atopouse Ricardo Saborís, tenente da Armada, que é natural de Ribadumia, aínda que traballa en Madrid pero pasa largas temporadas en Escarabote, e tamén o xefe da unidade operativa en Ribeira do Servizo de Gardacostas de Galicia, Francisco Arias. Tamén contouse coas actuacións a bordo dos grupos de gaitas Arume, Os Salgueiriños e Os Pequenos do Barbanza, que antes ofreceron as alboradas, ao igual hoxe. A ofrenda floral polos falecidos no mar fíxose no lugar habitual, no sur da Pedra de Aroña, entre o polígono de bateas C Caramiñal e fronte á capela da Mercé.





A xente demostrou que tiña moitas gañas de honrar á patrona dos mariñeiros, pois foron moitos os que, por problemas de aforo, non se puideron subir ás embarcacións, entre as que estaba “Del Rey”, que levou a talla de Santiago Apóstol, patrón de dita parroquia e que hoxe celebrará a súa festividade. O programa previsto contempla misa rezada (10.00), misa solemne con celebración de primeiras comunións e procesión (12.00), actuación do grupo folclórico Os Gaiteiriños da Coruña (20.00), espectáculo de fogos artificiais terrestres e acuáticos e verbena co grupo Unión y Fuerza.