La patronal de Ribeira se reafirma en que la cifra actual de policías es insuficiente para dar seguridad al municipio

La pareja del hombre que, en torno a las cuatro y media de la madrugada de este domingo, fue agredido con un golpe con un objeto en el rostro por un individuo a la entrada de un pub de una zona de la movida nocturna de Ribeira también fue violentada. Así ha trascendido sobre lo ocurrido ese noche, aunque a diferencia de su marido, que presentaba una herida en una ceja, ella no presentaba lesión alguna de importancia. Al parecer, fueron dos mujeres que supuestamente acompañaban al agresor las que la atacaron y hubo un cruce de insultos, pero en ese caso, por el momento, no sabría identificarlas. Por otro lado, el joven agredido todavía no presentó denuncia en la comisaría, aunque todo apunta que lo hará en próximos días.