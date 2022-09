PBBI y BNG reclaman a Ruiz que paralice la obra en la Rúa Castelao de Aguiño y escuche a los vecinos

La publicación ayer del inicio de las tareas para poder ejecutar las obras del proyecto de remodelación de la fachada marítima de Aguiño, que afecta a una línea de 1.720 metros entre Punta do Laño y el cruce de la Rúa Castelao con la carretera general de Castiñeiras, con 918.623 euros de inversión, y que traerá consigo la supresión de la doble dirección en la referida calle, provocó las reacciones del PBBI y BNG. Ambos reclaman al Ejecutivo local que paralice la obra y que escuche a los vecinos para introducir las mejoras que proponen. El principal partido de la oposición, que desde un primer momento estuvo del lado de los afectados, recriminó la “opacidad” del equipo de gobierno ante sus demandas y dijo que “el alcalde lo tiene amarrado con algún que otro partido, que lo apoya y al que alcalde”. Su portavoz, Vicente Mariño, criticó la “incompetencia que manifiesta el Ejecutivo local, sobre todo, en materia de tráfico”, poniendo como ejemplos el Malecón y la “caótica circulación” en la ciudad y “la que se puede crear en la carretera general a su paso por Palmeira”



Mariño de Bricio le recriminó a Manuel Ruiz que “su prepotencia va en aumento”, pero les recordó a los aguiñenses que hace años con su único voto en contra provocó que un gobierno en mayoría “reculase en la Rúa Francisco Lorenzo Mariño para no hacerla de sentido único”. En cuanto a la Rúa Castelao, el edil de la formación independiente afirma que el Gobierno local no escucha a más de mil vecinos de Aguiño que firmaron para que se variara el proyecto y que está “alejado de esos vecinos, “al igual que en Palmeira que ni se digna a apoyar una manifestación para rechazar recortes médicos”. El PBBI considera que el alcalde está “en posición de salida del Ayuntamiento y que está más pendiente de su futuro en otros destinos políticos que en preocuparse de sus vecinos”. Mariño mostró su preocupación por el hecho de que “hay un alcalde que ha abandonado a sus vecinos en diversos problemas del municipio, y el tiempo que tarde en dejar sus funciones puede ser muy perjudicial para el futuro de Ribeira”.



“Nuestro grupo quiere recordar que propuso semáforos en el cruce de la Rúa Castelao con la carretera de Castiñeiras, pero no fue aprobada. Algunos tendrán que dar explicaciones... Eso si, vemos bien que se coloquen también en el cruce principal de Aguiño, pero en donde nosotros lo proponemos hay poca visibilidad, de ahí que le demos tanta importancia”, manifestó el portavoz del PBBI.



El BNG indicó que ayer instó al alcalde ribeirense a abrir un diálogo con los vecinos antes de llevar a cabo, según le manifestaron varios aguiñenses “unha actuación deseñada de maneira unilateral”. Su portavoz, Luis Pérez afirmó que uno de los principales problemas es la actitud del Ejecutivo local, “pois segue facendo actuacións sen contar coa participación social necesaria para que teñan unha boa acollida. “Fixo unha presentación cando tiña o proxecto acabado e non deu posibilidade de achegar melloras”, y agregó que al no contar con su participación “é cando xorde o malestar que o Goberno local está provocando co seu modo de traballar”. Agregó que con esa actuación se dificultará la entrada y salida de garajes debido al carril bici, “que nace e morre na mesma rúa”, señala el BNG, y que no se creará ninguna zona verde, aumentando el cemento, eliminando aparcamientos y provocando problemas de tráfico, como xa fixo na reforma das avenidas das Carolinas e do Malecón”.