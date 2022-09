El PBBI exige que Elvira Pereira dé explicaciones por la presunta falsificación de un acta de la comunidad de montes de Olveira

Se suceden las reacciones a la denuncia de una representación del sector crítico de la comunidad de montes vecinales en mano común de Olveira sobre una presunta falsedad en documento público, al firmarse un acta de una asamblea ordinaria de dicha organización sobre un acuerdo de renovación de la junta directiva que aseguran que no se abordó en la misma. El Partido Barbanza Independiente (PBBI) se suma a la petición realizada por los comuneros para que por parte de su presidenta, Elvira Pereira, se den explicaciones, ya que es ella la que firma ese acta, junto con la secretaria. Pero, en el caso de la formación política liderada por Vicente Mariño, las reclama en calidad de concejala del Partido Popular en la corporación municipal ribeirense.





Mariño de Bricio, que indicó que recibió informaciones sobre la referida presunta falsedad documental por parte de uno de los comuneros que está impulsando que se investiguen esos hechos, recuerda que Pereira Ageitos tiene delegadas las competencias en las áreas de Cemiterios, Parques e Xardíns e Medio Ambiente, y a la que el alcalde, Manuel Ruiz, otorgó la dedicación parcial del 70%, por la que percibe anualmente 25.838 euros, que con anterioridad ostentaba la edila Ana Ruiz, que dimitió hace 15 meses. El portavoz del PBBI indica que, de confirmarse los hechos que denuncian comuneros “estaríamos ante algo muy grave, un delito”, sobre el que precisó que existen indicios sobre la supuesta falsedad en documento público.





Además, el líder del principal partido de la oposición en la corporación municipal de Ribeira afirma que la presunta comisión de un delito como el reseñado “es algo que no se puede tolerar en una persona que ostenta un cargo público con ella, y que debe dar ejemplo a los ciudadano a los que representa en la corporación municipal”. Vicente Mariño indicó que de ser cierta la denuncia, la citada concejala “está fuera de todo ámbito democrático” y agregó que, “de seguir con esa absoluta prepotencia, o bien explica de forma inmediata y convincente esos hechos o exigiremos su dimisión de no hacerlo la propia edila de motu propio o que sea cesada por el alcalde”.





Por oro lado, en relación a la vinculación del polémico acta con la tala de árboles dentro del proyecto de restauración ecológica del entorno de la duna de Corrubedo, la Consellería de Medio Ambiente indicó que cuenta con una autorización formal de la comunidad de montes de Olveira para llevar a cabo esa actuación, pero que la situación interna de dicha entidad “é unha cuestión do ámbito civil, no que non temos ningún tipo de competencia e do que non temos nada que dicir”.