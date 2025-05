El Pleno exige a la Xunta aclarar la supresión de la residencia en Saíñas

El último Pleno ordinario del Concello de Ribeira, celebrado este lunes, no dejó atrás el debate que abrió hace unos días la conselleira de Servizos Sociais e Benestar, Fabiola García, cuando aseguró que la residencia pública de mayores no se podría levantar en el terreno de As Saíñas por riesgo de inundaciones.



Así, la corporación municipal coincidió en la necesidad de solicitar a la Xunta que comunique oficialmente el desistimiento de la construcción, así como la designación inmediata de técnicos para analizar junto al Concello los motivos y un informe urgente de Urbanismo sobre la viabilidad legal del proyecto.



El tema llegó al Pleno a través de una moción de urgencia donde el alcalde, Luís Pérez, no dudó en intervenir para asegurar que “estamos falando dunha infraestructura vital, non so para Ribeira senon para esta comarca”.



Para evidenciar el compromiso que el actual gobierno local habría demostrado ante este proyecto, el mandatario se remontó al año 2013, cuando el Concello adquiría por 100.000 euros la parcela que ahora resulta inadecuada para la construcción de la residencia.



Aún así, esta parcela no estuvo destina en un primer momento para albergar este proyecto, tal y como narraba Luis Pérez fue en 2021 que “eu mesmo, como concelleiro presentei unha iniciativa para ceder e designar ese espazo para unha residencia pública de mayores”, señaló.



Fue en ese momento en el que los técnicos analizaron esa parcela y “non detectaron inconveniente”, y el 16 de mayo de 2024 la Xunta habría solicitado la licencia para empezar la obra.



“Desde maio de 2024 ata maio de 2025, desde o Concello axilizáronse todos os procedementos. Todos os informes sectoriais eran favorables, pero levábamos tempo agardando a que Augas se pronunciase”, comentaba Pérez.



Por su parte, la concejala de Hacienda, Herminia Pouso, recalcó que “isto é unha burla aos ribeirenses, unha mostra de ineptitude dos responsables políticos da Xunta”.

La portavoz del PP, María Sampedro, a pesar de arrancar su discurso asegurando que Ribeira tendrá una residencia pública para mayores y que esto es algo totalmente irrenunciable, también señaló que será confiando en la palabra de la Xunta. “É unha mágoa que non se poida facer aquí, pero entendemos que a seguridade debe ser o primeiro de todo”, firmó.