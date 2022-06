El pleno de Ribeira da luz verde al inicio del expediente de expropiación para el nuevo polígono industrial

El pleno de la corporación municipal ribeirense dio luz verde por unanimidad a la aprobación inicial al comienzo del expediente de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta para la ejecución del nuevo polígono industrial, que se pretende ejecutar en la zona de Pedras Vermellas-A Fontenla, y aprobó el proyecto de expropiación redactado que afecta a un total de 22 parcelas de 17 propietarios, estando algunas de ellas repartidas entre herederos.





A partir de dichas aprobaciones, el proyecto de expropiación se somete a información pública durante un mes para que los interesados formulen las observaciones o reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo relativo a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. El Ejecutivo local indicó que se realizaron ocho catas arqueológicas con resultado positivo y que ahora faltan por realizarse otras cuatro catas con medios mecánicos, e informó que la semana pasada ya presentó a la Xunta el proyecto de urbanización de ese nuevo parque empresarial. Por otro lado, el alcalde, Manuel Ruiz, desveló que cuatro empresas solicitaron licencias para construir en parcelas del polígono industrial de Xarás que están situadas entre Basoñas Mar y el supermercado Eroski.





Igualmente, la corporación local dio su respaldo únanime al expediente de expropiación de bienes y derechos para la ejecución del proyecto de la senda peatonal en Coroso, y que afecta a tres fincas. El mandatario ribeirense aclaró que ya alcanzaron un acuerdo con uno de los propietarios y que prácticamente está cerrado con otro, mientras que el tercero no se conoce, por lo que se hace necesario realizar el trámite expropiatorio.





Por otro lado, el pleno ratificó con 18 votos a favor y 2 abstenciones la corrección de errores en los proyectos del POS 2022, y que Ruiz atribuyó básicamente a cuestiones en la planimetría. El BNG le reprochó al PP que si tiene que presentar este punto “é porque fan mal os proxectos. Pasa co POS e con outras actuacións, como nos planos do PXOM, e eso implica retrasos na súa execución. Non pode pasar de maneira reiterada”. El alcalde informó que a Ribeira le corresponderán unos 800.000 euros del Plan Complementario.





Mesa de Mobilidade

La corporación ribeirense dio su aprobación inicial unánime al reglamento de la Mesa de Mobilidade, que viene a ser una reformulación de la ya existente Mesa de Peonalización, pues consideró que esta última se quedaba “algo corta” a la hora de tratar ciertos temas. De igual modo, aprobó inicialmente el reglamento municipal para uso no sexista del lenguaje.