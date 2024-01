A Pobra albergará del 14 de enero al 4 de febrero su Mostra de Teatro Afeccionado con cuatro funciones

A Pobra le dedicará la mitad del presente mes de enero y la primera semana de febrero a su tradicional muestra de teatro aficionado, que vuelve a las tablas del Teatro Elma con cuatro nuevas funciones, que tendrán lugar los domingos, a partir de las siete de la tarde y con acceso gratuito. En palabras de la concejala de Cultura, Patricia Lojo, el cartel de esta edición constata “a aposta por teren cabida tamén compañías galegas que, se ben son de tipo amateur, gozan dunha gran vitalidade nas artes escénicas. Desta vez contaremos con tres asociacións culturais e un instituto”, precisó la edila.



La programación se estrenará el domingo de la próxima semana, 14 de enero, con la compañía de teatro y danza El Ruiseñor, de Culleredo con la obra hilarante y surrealista “Arsénico por compaixón”, que lleva a escena la historia de una pareja recién casada que inicia su luna de miel y hace una parada en casa de unos familiares que, según descubrirán más tarde, practican una caridad poco ortodoxa: matan por compasión a las pobres almas desamparadas y solitarias de este mundo. En la jornada dominical del 21 será el turno de la representación de “A casa da pantasma coxa”, a cargo de la asociación cultural Faíscas, de Arteixo, en la que una vivienda con habitaciones para turistas presenta la peculiaridad para atraer visitantes de una leyenda que cuenta que en el edificio vive un fantasma cojo.



Por su parte, la asociación cultural Quemaisten Teatro, de As Pontes, ofrecerá el día 28 “Sainetes”, composiciones breves o largas, generalmente en un acto y de temas humorísticos que reflejan las costumbres populares y que se representaban antiguamente a continuación de una sesión teatral, y que en esta ocasión son obra del dramaturgo contemporáneo José Cedena, con “O parque de María Risa”, “Peporro o do porro e os seus amigos da segu”, “A consulta do doutor Melquiades” y “Un palillo pal diente”. El programa llegará a su fin el 4 de febrero con “Luces, cámara... Caos!”, de la mano de Teatro das Maniotas, del IES Brión. Bajo la dirección de Ari Álvarez y Loly Santos, este nuevo proyecto se adentra en el frenético mundo de la producción audiovisual, que desconoce el elenco, así que todo lo parecido con la realidad será pura ficción.