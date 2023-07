A Pobra albergará el 30 de julio su Festa da Bici, en la que se espera que participen 300 ciclistas

A Pobra albergará el 30 de julio la celebración de la trigésimo primera edición de su Festa da Bici, con la realización de un recorrido con salida programada para las once de la mañana desde la Praza Alcalde Segundo Durán, que también será la meta. Sobresale el componente solidario que tendrá esta actividad mediante la aportación de un kilo de alimentos no perecederos al realizar la inscripción desde las diez y cuarto de la mañana del mismo día del evento, en el que se estima una participación a la de anteriores convocatorias, en las que se superaron los 200 ciclistas, y el edil de Deporte, Eloy Sobrido, se marca como objetivo superar los 300.



Esta actividad constará de dos trayectos, con un circuito general de diez kilómetros y medio, transitándose por distintos espacios del centro urbano y del rural, pasando por San Lázaro, As Pontes, Crocha de Poniente, O Cruceiro Novo, Campo Muiños, Pontebarbanza, Paio, Baltar, A Granxa, Rosamonde, As Pedriñas, Os Vilares, Lesón, A Pedreira, Camiño Ancho, A Gándara -habrá un avituallamiento-, A Baiuca, la AC-305, Rúa Venecia y Paseo do Areal. El circuito pequeño, con una distancia de 1’5 kilómetros será por el centro urbano y está dirigido a menores de 8 años o incluso con más años que tengan dificultades para completar la ruta larga. Para los más pequeños habrá también un hinchable y una gincana de habilidad y destreza con la bicicleta.



Sobrido, junto a la coordinadora de Deportes, Ana Romero, y el monitor deportivo municipal, Rubén López, puso en valor esta propuesta que busca promover la actividad física entre todos los públicos, por lo cal se convierte tamén en un punto de encuentro intergeneracional, promueve la movilidad sostenible de la bicicleta como alternativa a los medios de tracción mecánica. E hizo hincapié en que les permitirá a los participantes conocer la villa desde otra perspectiva y agradeció la implicación de colaboradores y medios de apoyo, como Policía local, Protección Civil, Motoclub Sinfrenos y Sport Bike. También habrá el sorteo de una bicicleta y varios obsequios.