A Pobra convoca la quinta edición de su concurso de embellecimiento navideño de balcones ventanas y fachadas

A Pobra acaba de convocar la quinta edición de su Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas dentro de la campaña municipal “Volta o Nadal, voltan as Caramiñas”, por medio del que las vivendas mejor decoradas tendrán premio. Según dieron a conocer esta mañana la concejala de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, y la técnica de dicha área, Sara Sánchez, en la presentación de la misma. "Seguimos apostando por involucrar a veciñanza cara a mellora estética da nosa localidade por estas datas tan significativas cun certame que busca a participación na decoración exterior dos seus fogares. E incentivamos esa implicación cuns galardóns que redundan positivamente no noso comercio. Deste xeito, dinamizamos o noso municipio a nivel social e económico", dijo la edila.

Siguiendo la misma dinámica de la anterior convocatoria, se repartirán un total de 2.100 euros en el formato de vale o caramiñas, con un primer premio por valor de 600 euros y cinco segundos de 300 euros, siendo uno por cada parroquia: Santa María a Antiga do Caramiñal, Santiago do Deán, San Isidro de Postmarcos, Santa Cruz de Lesón y Santa María do Xobre. Los boletos se podrán canjear en diferentes establecementos comerciales y de servicios del municipio, que dispondrán de un distintivo identificativo en un lugar visible.

As inscripciones de los participantes se podrán formalizar hasta el próximo 2 de diciembre a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico promocioneconomicapobra.com, siendo preciso indicar el nombre completo y su documento de identidad, la dirección postal y la parroquia del balcón, ventana o fachada y un número de teléfono de contacto. Una vez que se haya formalizado la matrícula y hayan engalanado las vivendas, se remitirán a través del referido e-mail un mínimo de dos fotografías que justifiquen la ornamentación. El plazo para decorar rematará el 6 de diciembre y los elementos decorativos deberán permanecer hasta el 6 de enero. Está previsto que el 11 de diciembre se dé a conocer el dictamen del jurado y se dispone hasta el día 24 para recoger las caramiñas.