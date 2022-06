A Pobra declara luto oficial por la muerte de su vecino Ángel Boo en el Albacora Cuatro

La corporación municipal pobrense acordó declarar, en señal de dolor y respeto, luto oficial en la localidad por el suceso acontecido en el barco Albacora Cuatro, que estaba atracado en Puerto Victoria, en las Islas Seychelles, y en el que fallecieron los barbanzanos Ángel Boo Vidal y Francisco Cameán Santos, de 35 y 27 años y que ejercían de jefe de máquinas y segundo oficial en ese buque, respectivamente. Cabe recordar que la tragedia se produjo cuando se estaban realizando labores de reparación del circuito de refrigeración de pescao en esa embarcación cando se produjo un escape de gas amoníaco que provocó el fallecimiento de esos dos tripulantes, siendo residente el primero de ellos en A Pobra.





El luto oficial se extenderá desde las doce de este mediodía hasta la medianoche del sábado al domingo, tiempo durante el que la bandera de la fachada del consistorio ondeará a media asta, y se suspendieron todos los actos programados por la Administración local en esa franja horaria, como la presentación del libro "Telegramas en cuarentena" de Marta Ojea, que estaba prevista para esta tarde, y que se aplazó para el lunes 20, a las 20.30 horas, en el auditorio del Museo Valle-Inclán. De igual modo, se determinó solicitar a las administraciones competentes la máxima diligencia en la repatriación de los cuerpos de los fallecidos, "co obxectivo de que as dúas familias podan celebrar o antes posible os actos de dó e a súa aflición non se vexa aumentada por unha demora inxustificada".





Desde el Ayuntamiento pobrense recuerdan que Ángel Boo Vidal se había instalado recientemente con su familia, mujer y dos hijos, en el lugar de Rosamonde, "un soño cumprido e cheo de esperanzas e ilusións que agora se veu truncado dunha terrible maneira". Por ello, expresan su hondo pesar y le trasladan su solidaridad y apoyo a su familia, así como a la de Francisco Cameán Santos, residente en la parroquia sonense de Xuño y con vínculos familaires en Carreira (Ribeira).