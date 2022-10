A Pobra descubre al Valle-Inclán que hay detrás de la máscara

Saber quién era ese hombre que se esconde detrás de la máscara era el objetivo que se marcaron en una nueva edición de las Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán que, coincidiendo con el 86 aniversario de su muerte, se desarrollaron en A Pobra desde el pasado 14 de octubre, ayer bajaron el telón y en 2023 vivirán sus bodas de plata. El broche llegó con la tradicional ofrenda cívica en el Cantón da Leña, que se abrió con lecturas por parte de Mariló Ríos Pérez y su hija Patricia López Ríos, ambas de la asociación Eiradela y que iban ataviadas con trajes regionales. La primera recitó un poema que Antonio Machado le dedicó al creador del esperpento, mientras que la segunda hizo lo propio instantes antes con un soneto de Rubén Darío para Valle-Inclán. El cierre lo pusieron la actuación del grupo de música tradicional Os Caraveiros que también realizaron pasacalles por el centro de la villa, e integrantes de la Escola de Baile e Pandeireta Caramiñas de las Amas de Casa de A Pobra.





La clausura de estas jornadas sirvió para resaltar que Valle-Inclán sigue vigente y para recordar lo que se descubrió y aprendió sobre el homenajeado, sobre todo gracias a la intervención de su nieto Joaquín del Valle-Inclán Alsina que, con una perspectiva privilegiada, permitió indagar sobre su éxito como escritor y editor y cuestionó la imagen bohemia que alrededor de él se creó. Manuel López Poy ayudó a entender, convirtiéndolo en personaje de cómic, el contexto histórico y personal de “Luces de bohemia”, que MyH Producciones puso sobre las tablas del Elma. Xeila Iglesias adentró al público en su vida íntima y su matrimonio con Josefina Blanco, de al que descubrió que descubrió que era una gran actriz ahora olvidada; mientras que Charo Pita, Ramiro Neira y Erica González ofrecieron su particular mirada sobre algunos textos suyos menos conocidos. Según los promotores de esta programación, seuirán tratando de poner luz sobre este autor, sobre sus contradicciones y sus secretos, las lagunas de su historia y sobre esa máscara pública que se supo crear para preservar su intimidad, detrás de esa barbam, esas lentes, ese sombrero y esa mano ausente, "signos de identidade que ben recolle Sara Martínez no cartel desta 24ª edición", destacaron.





La concejala Patricia Lojo, que manifestó que no hubo otro personaje "máis singular, orixinal, bohemio, puro, pintoresto, destacado e profundo ca Valle-Inclán", reconoció que fueron días de aprendizaje y comprensión de la figura de Valle-Inclán y de su altura como autor, de su increíble y profunda obra “dun xeito que habitualmente non está ao noso alcance”. Añadió que durante las jornadas se trazaron rutas diferentes para acercar al público a este "home poliédrico: poeta, novelista, dramaturgo, xornalista, carlista, candidato republicano, revolucionario, anticlerical e tradicionalista". Se mostró satisfecha por la respuesta de los vecinos al asistir a las actividades en torno al creador del esperpento, especialmente de la gente más joven: “A única forma de preservar no tempo a obra e o legado de Valle-Inclán é que o coñecemento acumulado neste museo teña continuidade será se conseguimos interesar aos rapaces sobre a súa figura que, como ten sucedido estes días, os nenos piden entrar no museo Valle-Inclán cando pasan por diante del, despois de que nos seus colexios faláronlles de Valle, fixeron actividades sobre él ou viñeron a escoitar algúns dos seus textos porque viron as súas obras e, o máis importante, que as entenderon e apreciaron”.





Por su parte, el alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, que disculpó la ausencia del director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, al que trasladó su agradecimiento por su apoyo en cada convocatoria, además de a Joaquín del Valle-Inclán Alsina, presente en el acto, por seguir colaborando y aportando conocimientos sobre su antepasado, además del depósito de fondos en el museo para su custodia, estudio y divulgación. También contó que estos días estuvo leyendo una obra de Valle-Inclán, concretamente "Jardín umbrío", pero aclaró que no lo hizo por él sino que lo hizo para acompañar a su madre en su estancia en el hospital -aclaró que "grazas a Deus" ya se encuentra de vuelva en su casa-, y le dijo que los relatos cortos que le leía eran los mismo cuentos que le leían cuando era pequeña. También destacó que, pese a que el autor homenajeado escribía en castellano, era un gran defensor de la cultura gallega "e perpetúa esas costumes ue coñecemos e nos contaron".