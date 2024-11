A Pobra elevó la voz contra la violencia machista para poner fin a esa lacra social

Con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de violencia machista se puso fin al acto institucional programado para conmemorar el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, ya sea física, psicológica, sexual, económica, social, digital... o, en definitiva, tal y como se dijo en esa convocatoria, "o feminicidio", y en el que A Pobra elevó su voz contra todas esas violencias ejercidas contra las mujeres. Fue en una concentración desarrollada alrededor de la escultura "Como agua" en los jardines Valle-Inclán, y a la que se dio el pistoletazo de salida con un audio de relatos de distintas víctimas que ofrecieron testimonios de una problemática o lacra social que hay que erradicar. "Crueza no vivido, no pasado, e mensaxe de esperanza para o porvir: hai futuro", se dijo en el transcurso de ese acto.



"Recentemente estase notando certo odio ou certa división con respecto ao feminismo e non o podemos permitir. O feminismo é o principio de igualdade entre as mulleres e os homes. Este termo non pode ser utilizado para crear división, senón todo o contrario: temos que ser capaces de velo e non deixar que se aproveite quen se beneficia de crear división. Ante esta lacra social como é a violencia de xénero, debemos unirnos e loitar e reivindicarnos e perseguir entre todas e todos unha sociedade igualitaria onde a violencia machista non teña cabida", declaró la concejal de Igualdade, Estefanía Ramos, durante su intervención.

A continuación se dio lectura al manifiesto de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y que fue una declaración institucional con la que "reafirmámo-lo noso compromiso para lle poñer fin á violencia contra as mulleres, sendo un obxectivo irrenunciable e prioritario", y con "a condena da violencia machista en tódalas súas manifestacións e o traballo colectivo na construción dun presente no cal ningunha muller sexa vítima desta violencia teñen que se reforzar, dende o compromiso activo que lles poña fin a esas actitudes patriarcais". Y también salieron a la luz los datos que apremian sobre la necesidad de erradicar esta problemática: 1.284 mujeres asesinadas por hombres que eran o fueron sus parejas desde hace 21 años; 42 mujeres asesinadas en lo que va de 2024, más de 95.000 denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia machista.

También se dijo que "non pode haber máis silencios cómplices. Xa é tempo de que a vergoña, que ata agora recaía sobre as vítimas que sofren a violencia, cambie de bando e recaia sobre os agresores", finalizó dicha declaración leída en una concentración en la que, entre los asistentes, se encontraba la familia de María del Rocío Lijó, cuya vida se vio truncada a a principios de la década de los 80 en la villa cuando tenía 18 años. Una placa a los pies de la citada escultura en la alameda pobrense recuerda a esa muchacha, así como a la madrileña Diana Quer y todas las víctimas de violencia de género.

También se pronunció el alcalde, José Carlos Vidal, quien manifestó que "está claro que continuamos vivindo nunha sociedade machista onde a violencia contra a muller a continúan exercendo homes desaprensivos. A loita contra os crimes machistas é unha loita contra a inxustiza, unha loita que non é exclusiva dun xénero, senón de toda a sociedade enteira. É unha loita pola igualdade e contra a discriminación. E esta loita a gañaremos entre todos".