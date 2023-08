A Pobra honró al Carme dos Pincheiros con las tradicionales procesión y ofrenda floral

A Pobra celebró ayer el día grande de sus fiestas del Carme dos Pincheiros con misa solemne y procesión -la imagen fue portada por miembros de la Confraría do Santo Cristo y custodiada por las banderolas y la Banda Militar de la Brilat- desde la iglesia parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal, atravesando las calles más céntricas de la villa en el recorrido de costumbre, hasta la rampa del puerto, donde se realizó una ofrenda floral seguida por una multitud de personas. El desfile con la imagen de venerada Virgen estuvo acompañado por los gigantes y cabezudos, que volvieron a animar al público con sus bailes, tal y como estuvieron haciendo desde el sábado, además de la Banda de Música de Catoira, integrantes de la escuela de danza de las Amas de Casa de A Pobra y la Banda Militar de la Brilat, que volvieron a dar un gran realce a la procesión y cuyos miembros marcaron el paso a seguir al ritmo de las cornetas y taambores.

La programación dominical del Carme dos Pincheiros se completó con las actuaciones a lo largo de la jornada de la Banda de Gaitas San Pantaleón, la banda Queicoa de Noia, los grupos folclóricos Xiada, Os do Barro, Os Caraveiros, Arrancadeira y Trécola, además de las agrupaciones que acompañaron la procesión, además de la verbena amenizada por la orquesta New York, Chocolate Disco Móvil y DJ Tito Maverick. Para la jornada de hoy, que es festivo local en A Pobra do Caramiñal habrá actuaciones a diversas horas de la Banda de Música de Vilaboa y de la Banda de Gaitas de Calo, así como de Xiada, Os Caraveiros, Os do Barro y de lso gigantes y cabezudos con sus bailes, a lo uqe se añadirçan los hinchables y tlleres de Picheirolandia y la fiesta de la espuma, mientras que por la noche actuarán en la verbena la orquesta Furia Joven y Chocolate Disco Móvil, y a medianoche tendrá lugar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales y el combate naval.