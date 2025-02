A Pobra impulsará durante marzo actividades diversas dirigidas a avanzar en igualdad entre hombre y mujeres

La Concellería de Igualdade de A Pobra ofrece para el próximo mes diversas actividades dirigidas a toda la ciudadanía, en general, y a colectivos concretos, en particular, con la finalidad de "ir avanzando na igualdade real entre homes e mulleres e rachar coas fendas estruturais que perpetúan as desigualdade de xénero”, según manifestó la edila de dicha área, Estefanía Ramos. Así, el viernes de la próxima semana, 7 de marzo, a las seis de la tarde y en el centro sociocomunitario y de bienestar de la villa pobrense dará comienzo la programación con el espacio de debate y reflexión "As discordantes”, que versará sobre la salud mental y género, en el que participarán la escritora Antía Yáñez, la periodista Claudia Morán y la psiquiatra y divulgadora científica Iria Veiga.

Para el propio 8M, Día Internacional de la Mujer, está convocada una manifestación, que partirá a las doce y media del mediodía de la Praza Alcalde Segundo Durán y que recorrerá el casco urbano, para concluir delante del consistorio, donde se dará lectura a un manifiesto, y desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos a participar en la reivindicación de los derechos de las mujeres en esa fecha tan significativa. Además, se podrá visitar la exposición “Museo da Equidade” en los jardines Valle-Inclán, en la que se exhiben esculturas realizadas por el alumnado del colegio Salustiano Rey Eiras en noviembre pasado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que tomaron como punto de partida la escultura "Como agua" de la artista Isabel Soler en homenaje a las víctimas de la violencia machista y que se ubica en un lugar destacado de la alameda pobrense. Las piezas que se expondrán buscarán sensibilizar y concienciar a la población en la prevención contra las violencias de género. Ese mismo día, a partir de las diez de la mañana, las mujeres que quieran podrán participar en un seminario de defensa personal que se desarrollará en el pabellón polideportivo municipal situado en la Rúa Venecia. Fuentes municipales indicaron que esta actividad se prolongará durante tres horas y se dirige a féminas cuyas edades estén comprendidas entre los 12 y 70 años que estén interesadas en aprender técnicas de autodefensa. Se trata de una actividad promovida por la sección de Deportes de la Diputación de A Coruña en la que es necesario inscribirse llamando al teléfono 981 832 764 (extensión 6) o a través de un enlace en la web de la institución provincial.

Además, con el objetivo de implicar a hombres y mujeres en la lucha por la igualdad real, para las cuatro de la tarde del 11 de marzo, en el IES A Pobra, se convocó al personal docente de todos los centros educativos y a las familias para participar en un taller de masculinidades positivas. Se trata de una formación llevada a cabo por Xosé Cabido, profesor de Educación Secundaria con una amplia experiencia en ese ámbito con diferentes colectivos. De forma paralela se habilitará un taller de conciliación para aquellas personas que lo precisen.

Por otro lado, la décima edición de las Xornadas Muller e Ciencia tendrá lugar el 15 de marzo, con dos conferencias centradas en la regeneración del cerebro y en la producción de biodiésel a través de algas marinas, de seis a ocho de la tarde, en el auditorio de la biblioteca municipal, y que también ofrece un taller de conciliación. En este evento presentarán sus estudios Jannete Rodríguez-Pallares, licenciada en Bioloxía y doctora en Medicina e Ciruxía por la Universidade de Santiago de Compostela, y Xana Álvarez Bermúdez, ingeniera agroforestal por la Universidade de Vigo.



La programación rematará el martes 26 con la instalación del expositor de la campaña "Agresión Off: Eu digo non á violencia sexual". Esta iniciativa está dirigida al alumnado del IES A Pobra y tiene como finalidad sensibilizar y concienciar sobre la importancia de romper con conductas violentas y no igualitarias, poniendo a disposición del alumnado diferentes talleres de sensibilización y actividades lúdicas.