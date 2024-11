A Pobra oferta cursos de arte floral que se celebrarán en los centros sociales de A Angustia y Vilariño

A Pobra está trabajando en la celebración de actividades enfocadas a la Navidad y una de ellas son cursos de arte floral por parte de la Concellería de Participación Veciñal. Estos talleres, de carácter gratuito se llevarán a cabo los martes, entre el 19 de este mes y el 17 de diciembre y los jueves entre el 22 de este mes y el 20 de diciembre en los centros socioculturales de A Angustia y Vilariño, respectivamente, y en ambos casos de 18.00 a 20.00 horas, según dio a conocer la concejala de dicha área, Amparo Cerecedo.

"Xa tivemos nos meses de maio e xuño clases para a realización de arranxos florais con cores e especies propias do verán. Dada a boa acollida, decidimos darlle continuidade agora na época de outono e inverno

cara a decoración das casas para o Nadal. Nos pasados meses tivémolos no Campiño e na Ribeiriña; agora levámolos á Angustia e ó Vilariño. Ratificamos así o noso compromiso de descentraliza-las actividades do

núcleo urbano para levalas tamén ao rural e xerar espazos de encontro para a veciñanza", manifestó Cerecedo.

Por su parte, la técnica municipal, Sara Sánchez, precisó que las plazas son limitadas, por lo que es necesaria la inscripción previa enviando a partir de hoy un mensaje a la dirección de correo electrónico participacionvecinhal@gmail.com, y sólo se podrá apuntarse en uno de los cursos.