A Pobra presenta un presupuesto superior a los 10 millones de euros

El gobierno municipal de A Pobra do Caramiñal debate en el Pleno extraordinario de mañana su propuesta orzamentaria para el 2025 que asciende a los 10.860.000 euros, lo que supone un crecimiento de 1.696.000 euros con respecto al documento económico del pasado ejercicio.

Si bien el capítulo de inversiones cuenta con una asignación de 1.470.591,47 euros, el de gasto corriente se sitúa en los 3.693.077,57 euros.

Las líneas estratégicas serán la conciliación, el bienestar animal, el ámbito social o el patrimonio, como se constata en la cuantía de dichas partidas.

Durante la presentación, el alcalde, José Carlos Vidal, destacó que, por segundo año, A Pobra se convierte en el primer ayuntamiento de la comarca en llevar a sesión plenaria su presupuesto, lo que, a su juicio, demuestra la buena sintonía de los cuatro partidos que conforman el ejecutivo local (Nós Pobra, BNG, PSdeG-PSOE y VIxP) para entenderse y llegar a un acuerdo que, a priori, saldría adelante con los votos favorables de dichas cuatro formaciones políticas.

Además, el regidor quiso agradecer el apoyo a las arcas municipales por parte de la Deputación de A Coruña a través del Plan de Obras e Servizos y del Plan Adicional por un importe de alrededor de 1,5 millones de euros.

Crecimiento de un 18,52%

Por su parte, el concejal de Hacienda, Eloy Sobrido, incidió en la trascendencia de la aprobación de dicho documento que ‘‘é o máis importante do ano que che permite facer as diferentes políticas que se pretende como goberno’’, el cual crece un 18,52% en comparación al del 2024, en parte por la actualización de las transferencias del Estado y del impuesto sobre vehículos y la gestión de residuos. También se refirió a que el volumen de endeudamiento se sitúa en el 28,52%, teniendo en cuenta que el límite para los ayuntamientos está en el 75%.

La edil de Obras, Patricia Lojo, puso en valor este presupuesto que permitirá ‘‘levar a cabo os servizos que se viñan dando e executar obras con máis facilidade que no pasado ano’’. Algunas de las actuaciones más destacadad en el capítulo de inversiones son el saneamiento de O Freixo, Ouxo y el de O Conchido.

‘‘Son uns orzamentos bastantes equilibrados’’. Con estas palabras se refirió la titular de Servicios Sociales, Amparo Cerecedo, a los más de 10 millones de euros que posibilitarán dar respuesta a las necesidades trasladadas por la ciudadanía. En el ámbito social, se mantendrán programas como la compra mensual para familias en situación vulnerable, las tres viviendas de emergencia social o el psicólogo en los colegios. En cuanto a Promoción Económica, la acción se centrará en la implantación de nuevos negocios y promoción de los existentes o el concurso de ideas para la fachada marítima.

Se refuerzan las partidas de obras y servicios básicos

El gasto que más se incrementa es el de Sogama, que pasa de los 265.000 euros a 461.000 euros, duplicando casi la cifra del pasado año, y también sube Urbaser por la actualización del IPC. Se refuerzan las partidas de desbroces y limpiezas (de 70.000 a 128.000 euros), de asfaltados (de 30.000 a 50.000, además de otro apartado dotado con 80.000 euros), subvenciones a los clubs deportivos (de 28.000 a 31.000 euros), patrimonio (de 16.000 a 31.000 euros), bienestar animal (2.000 euros más para campañas de concienciación y 5.000 a mayores para gastos veterinarios) o prestaciones para la Policía local (de 1.500 a 6.500 euros), son algunos de los ejemplos. A nivel social, se fortalece en programa de envejecimiento activo con casi 3.000 euros y se consolida el Servizo de Axuda no Fogar con cerca de 200.000 euros a mayores. Crece también la aportación para el Coworking con 22 empresas en fase de incubación y preincubación. Como novedad, se crean subvenciones dirigidas a las asociaciones vecinales.