A Pobra y Ribeira podrían sufrir mañana cortes de agua potable por tareas de mantenimiento y limpieza en el depósito de Moldes

El Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal ha difundido desde hace una semana que la empresa Espina & Delfín le comunicó que mañana, día 29 de junio, se efectuarán trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza del depósito de Moldes, por lo que "se procederá co corte na subministración de auga en alta que afectará o punto de entrega do polígono industrial da Tomada". Según informaron fuentes municipales, estas labores afectarán inicialmente desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche y precisaron que "a rede considerarase en presión para tódolos efectos por se se rematase antes da hora prevista".

Por su parte, teniendo en cuenta que ese depósito también surte de agua a algunas partes de la capital barbanzana, al menos, un trabajador municipal ha difundido entre sus amigos a través de una aplicación de mensajería rápida para dispositivos móviles un "aviso importante para este sábado en todo o municipio". Señala que, debido a los referidos trabajos que Espina & Delfín le ha transmitido a la Administraicón local pobrense, "procederase ao corte da subministración de auga en alta". Sin embargo, advierte que ello no quiere decir que se vaya a cortar el suministro de agua "pero si pode provocar unha redución na presión, que afectará aos puntos de entrega no polígono industrial da Pobra e ao Concello de Ribeira". Ese comunicado concluye rogando a los que se vean afectasdos que se disculten las molestias.