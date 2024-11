A Pobra sorteará esta Navidad 200 euros diarios en caramiñas y un premio final de un viaje familiar a Eurodisney

El Ayuntamiento pobrense sorteará esta próxima Navidad, del 1 al 31 de diciembre, 200 euros diarios en formato de vale o caramiñas para canjear 40 negocios adheridos, además de un premio final consistente nuevamente en un viaje familiar, para cuatro personas, a Eurodisney, que está patrocinado por Congalsa. La concejala de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, reafirmó ayer la apuesta por la campaña bajo el lema “Volta o Nadal, voltan as Caramiñas” tras el “éxito de participación do ano pasado”, según valoró el resultado, en el que dijo que se cumplió el objetivo marcado de dinamización económica y social do municipio por estas datas: “Constatamos que é un bo método para aproximar á mocidade ao comercio local físico, tan acostumada a face-las compras en plataformas online”, apuntó.



La técnica municipal Sara Sánchez explicó que la mecánica de la campaña mantiene la línea de hace 12 meses, orientada a las redes sociales, por lo que las instantáneas deben compartirse en las historias de Instagram mencionando la cuenta @caraminhasnapobra. El período total de participación abarcará del 1 de diciembre al 5 de enero, y consistirá en sacar fotos en el photocall de los “Recunchos do Nadal” situados en A Covecha, en el “Fogar do Nadal” -Casa Mariñeira-, en el parque de Raquel Fernández Soler, en la Praza dos Irmáns Axeitos, en el Cantón da Leña, en la Praza Victoriano García Martí y en la plaza de abastos.



Y hasta el 5 de enero habrá la posibilidad de ganar el viaje a Eurodisney entre los autores de las imágenes captadas y compartidas desde el inicio de la actividad. La directora de Relacións Externas de Congalsa, Isabel Cañas, indicó así mantienen la seda de apoyar las iniciativas de la Administración local como parte de su Responsabilidade Social Corporativa para que su aportación a la sociedad vaya más allá del factor económico.