A Pobra sorteará un viaje a Eurodisney para cuatro personas en una campaña comercial para este mes

Con el objetivo de revitalizar el sector comercial de A Pobra e incentivar las compras en sus establecimientos de proximidad, la Concellería de Promoción Económica ha decidido lanzar de nuevo una campaña con la que levanta el telón de la Navidad en la localidad y que no es otra que la de un sorteo de un viaje para cuatro personas a Eurodisney. "Novembro é o mes máis baixo en vendas e queremos descentralizar o movemento económico da temporada outono-inverno fóra de decembro", declaró la edila de dicha área, Amparo Cerecedo, quien expresó que su deseo es que "a xente merque na Pobra, que se aproxime aos nosos profesionais do sector comercial, que coñeza todo canto temos para ofrecer. Por todo isto, sorteamos unha viaxe a Eurodisney entre as compras durante estes días". La concejala nacionalista, que valoro "positivamente" los resultados de las iniciativas puestas en marcha hace doce meses, avanzó que habrá "máis sorpresas" que estarán centradas en la época navideña.

La técnica municipal de esa área, Sara Sánchez, indicó que en la dinámica de esta propuesta se contará "cun regalo que de cara a arrancar o Nadal xa vai creando ilusión en toda a xente que merque no comercio da Pobra". Detalló que esta campaña que se desarrollará del 9 a 30 de este mes y que participarán medio centenar de locales, desde salones de belleza, tiendas de ropa, negocios de servicios y otros que forman parte de una heterogeneidad de propuestas. La mecánica para para participar en el sorteo -se celebrará el 2 de diciembre- consiste en que por cada 10 euros de gasto realizado se entregará un boleto, en el se se deberán cubrir los datos requeridos. Por su parte, Marisa Ouviña, gerente de la tienda Don Tacón, se mostró expectante en relación al resultado que pueda deparar esta campaña, ya que señaló que este tipo de acciones promocionales "para nós, como pequenos comercios que somos, son moi importantes para o día a día". "Imos poñerlle á Pobra moita luz, moita alegría e esperamos que a xente poida vir, dar un paseo, facer unhas compras para os seus familiares e xente querida", destacó.