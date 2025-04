A Pobra vive su Semana Santa con una nutrida programación de actos

A Pobra do Caramiñal está inmersa ya en su Semana Santa y, por ello, las parroquias de Santa María a Antiga do Caramiñal y de Santiago do Deán cuentan con un intenso programa de actos. De hecho, O Caramiñal empezó ya este fin de semana.

Los actos litúrgicos se extenderán hasta el día 20. Hoy es Domingo de Ramos, por lo que no faltará la bendición, procesión y celebración de la Eucarística en el Cantón da Leña, a las 11.30 horas. Continuará en Miércoles Santo, día 16, con en Vía Crucis que partirá a las 22.00 horas del cementerio parroquial. Para el Jueves Santo, día 17, habrá oficios, procesión y Hora Santa, a las 18.00, las 19.00 y las 23.00 horas, respectivamente.

Una de las citas más destacadas será el Viernes Santo, en el día 18, con el sermón y la procesión del Encuentro que se desarrollará, como ya es costumbre, en la plaza Victoriano García Martí, a las 11.00 horas. Por la tarde se celebrarán los oficios de la Pasión del Señor, a las 18.30 horas; mientras que la procesión de Os Caladiños saldrá de noche, a las 23.00 horas.

Ya hacia finales de estas fechas, en el día 19, Sábado Santo, habrá la Santa Vigilia Pascual, a las 22.00 horas. Por último, el Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, día 20, se oficiará misa, a las 11.30 horas, y se desarrollará la procesión del Resucitado, a partir de las 12.30 horas.

En otra de las parroquias

En este Domingo de Ramos se bendecirán los ramos en Santa Cruz, a las 10.00 horas, y en O Castelo, a las 11.30 horas, para después, sobre las 11.45 horas, asistir a la conocida procesión de la Borriquita e ir, posteriormente, escuchar la misa al templo. La misa en memoria de los cofrades defuntos y la imposición de medallas protagonizará el Miércoles Santo, a las 19.30 horas. Para el Jueves Santo está prevista la misa vespertina de la Cena del Señor, a las 19.00 horas, y la Hora Santa, a las 23.00 horas. El Viernes Santo se celebrarán los oficios de la Pasión del Señor, a las 18.00 horas, y el sermón del Desenclavo y procesión del Santo Entierro, hacia las 19.30 horas.

Con relación al Sábado Santo, la comitiva irá en la procesión de la Soledad, a las 21.00 horas, y solemne Vigilia Pascual, sobre las 22.00 horas. Para finalizar, con el Domingo de Resurrección, se oficiarán varias misas en O Castelo y en Santa Cruz.

Turismo de experiencias para conocer la villa

Además del evidente cariz religioso de esta época, muchas personas aprovechan para viajar, por lo que la Concejalía de Turismo exprime sus recursos naturales y patrimoniales con una programación que incluye un taller de marisqueo a pié, juegos tradicionales en el Cantón da Leña, ruta guiada por el patrimonio cultural y visita guiada por el entorno del río das Pedras con salida al mirador de Valle-Inclán.