A Pobra se volcó durante una semana con el mundo de las setas a través de diversas actividades

A Pobra celebró la octava edición de sus Xornadas Micolóxicas, que incluyeron talleres, showcooking, una charla gastronómica y sobre nutrición y un concurso de fotografía, así como una exposición de instantáneas presentadas a las anteriores convocatorias de concursos y otra muestra con tipos de setas recogidas en una salida realizada este domingo por Cabío para conocer la diferentes variedades de especies existentes en esa zona. Este ciclo estuvo promovido por la Concellería de Medio Ambiente "co afán de divulga-las propiedades e aproveitamentos dun recurso natural

que temos nos nosos bosques. A Pobra goza dunha gran biodiversidade no seu litoral, pero tamén nos seus montes. É iso o queremos explorar no outono", manifestño el edil de dicha área, Xosé Lois Piñeiro.

Durante la semana pasada se desarrolló el conjunto de las actividades con un marcado carácter ambiental dirigido tanto a la comunidad educativa de Primaria como a la población en general. Así, según indicaron fuentes municipales "leváronse aos colexios Salustianop Rey Eiras e Pilar Maestú Sierra obradoiros micófilos e unha exposición integrada polas imaxes galardoadas nas convocatorias previas do concurso fotográfico, ademais dunha charla sobre gastronomía e nutracéutica e un taller de inoculación de shiitake para a cidadanía en xerale igual modo, precisaron que, si bien el grueso de las propuestas se concentró en este pasado domingpo, 10 de noviembre: "Primeiramente houbo unha expedición pola zona de Cabío para

inspeccionar algunhas das especies de fungos que máis abundan neste territorio para conformar unha pequena exposición que tivo lugar deseguido no mercado municipal".

Fue la plaza de abastos el lugar elegido para un showcooking de la mano de Luis Arijón, jefe de cocina

del restaurante Nojira, con diferentes e innovadoras recetas que tenían los cogumelos como base. Previamente, se hizo entrega de los premios del VIII Concurso Fotográfico de Micoloxía, que registró la participàción de un total de 63 instantáneas. El alcalde pobrense, José Carlos Vidal, hizo entrega de los galardones, entre lso que se repartieron un total de 750 euros en premios bajo el formato de vales de compra, que se podrán canjear en el comercio local 0 en la web https://www.deanshop.es/. Sergio Pérez Boullón obtuvo y recogió la primera distinción de este certamen, Tomás Rodríguez Novoa logró el segundo puesto y Ramón Carlos Encisa Fraga se hizo con la tercera posición.

Showcooking