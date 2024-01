Los pobrenses depositaron más de 36 toneladas de residuos textiles en los contenedores para reciclar en 2023

Los pobrenses reciclaron el año pasado 36,38 toneladas de textil y calzado. Así lo acaba de dar a conocer la Concellería de Medio Ambiente, desde la que señalan que ese dato constata un ligero incremento con relación al 2022, cuando la cifra se situó en 35’23 toneladas. El edil de dicho departamento municipal, Xosé Lois Piñeiro, explicó que se dispone de una docena de contenedores para la recogida selectiva de este tipo de residuos "co obxectivo de darlle unha segunda vida a aquela vestimenta que xa non se usa e contribuír así á separación na orixe para evitar que acabe no xenérico". De este modo, precisó que únicamente se permite el depósito de piezas de origen doméstico, tales como ropa del hogar, de vestir, complementos, calzado y otros elementos con componentes textiles, como peluches.

Las entidades que efectúan la recogida de esos residuos textiles son la empresa de inserción sin ánimo de lucro Arroupa -contenedor de color rojo-, una iniciativa promovida por Cáritas, que dispone de contenedores en Virxe do Monte, O Xobre, A Angustia y Caíños; Humana -color verde- con presencia en las calles Gasset, Rafael Dieste, San Lázaro y también en Caíños; y Texlimca -color azul- con puntos de depósito en las calles Díaz de Rábago, Venecia-Pintor Laxeiro, el relleno portuario y en el Paseo do Areal. Cáritas registró el mayor volumen, con 15’10 toneladas, seguida de Humana, con 13’66, y de Texlimca, con 7’62. "A finalidade das pezas de roupa que saen destes colectores é diversa, ben sexa con fins sociais ou para a fabricación de materia prima para outros produtos", indicó Piñeiro.