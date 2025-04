La Policía local denuncia a siete personas en Ribeira por tirar colillas al suelo

La Policía local de Ribeira denunció a siete personas durante la semana pasada por tirar colillas al suelo, además de a aquellas que no recogieron las deposiciones de sus mascotas en la vía pública. Estas denuncias son fruto de los controles que realiza el cuerpo policial por las calles del municipio para garantizar el correcto cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza que prohibe de manera tajante este tipo de conductas incívicas.

Dichas infracciones pueden derivar en sanciones económicas que oscilan entre los 30 y los 101 euros, según lo plasmado en los artículos 6 y 52 de dicha ordenanza.

Fuestes consistoriales explican que este operativo no se desarrolla con afán recaudatorio, sino con carácter pedagógico y de concienciación con la finalidad de promover un comportamiento responsable que redunde en beneficios para la sociedad.

Según informa el alcalde, Luís Pérez Barral, ‘‘o feito de tirar unha cabicha ao chan ou non recoller os excrementos dos animais pode parecer insignificante, pero ten o seu impacto ambiental e estético, xa que provoca moitas molestias. Temos que comprender que respectar as normas básicas de convivencia é fundamental para contruír unha vila máis limpa’’.