La Policía Local de Ribeira denuncia a cuatro conductores que dieron positivo en controles de alcoholemia

La Policía Local de Ribeira denunció por vía administrativa en las primeras horas de esta pasada madrugada a un total de cuatro conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia a las que se sometió a unos 60 conductores con el etilómetro de precisión, al arrojar tasas que oscilaron aproximadamente entre 0,45 y 0,50 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que acarrea multas de 500 euros y la retirada de cuatro puntos en el carnet de conducir. Dos de ellos, que iban a los mandos de un Audi y un Fiat, fueron denunciados en el control realizado con la colaboración de la Policía Nacional, a partir de las dos menos diez de esta pasada noche en la parte alta de Avenida de Ferrol y, debido a que no había conductores alternativos habilitados para llevar esos coches, ambos quedaron inmovilizados con cepo en el lugar. El otro control se llevó a cabo por parte de los agentes municipales con colaboración con compañeros de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la Avenida do Malecón, en las inmediaciones de la gasolinera, y ahí también fueron dos conductores los denunciados por alcoholemias positivas, pero en estos dos casos los vehículos no fueron inmovilizados al ser retirados por conductores alternativos que estaban habilitados para ello.

Este fue el balance del segundo control importante realizado dentro de la campaña anunciada hace aproximadamente una semana por el Ejecutivo local ribeirense, tras tomar la decisión de incrementar durante los fines de semana de diciembre el despliegue de agentes municipales operativos y la realización de controles de alcohol y drogas, ante la proximidad de las festividades de Navidad, en las que se celebran numerosas comidas y cenas de empresa y la gente sale a celebrarlo. Desde el equipo de gobierno indicaron que el principal objetivo que se persigue con esta acción pasa por prevenir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en relación con la conducción de vehículos y garantizar “un ambiente seguro para a veciñanza e os visitantes”, evitando posibles riesgos asociados con las celebraciones navideñas, en relación con la seguridad pública y el comportamiento relacionado con el consumo de bebidas con cierta graduación etílica.