La Policía Local de Ribeira propondrá para sanción a un conductor por falta de respeto a agentes de la autoridad

La Policía Local de Ribeira propondrá para sanción a un conductor de 57 años por una supuesta infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por presunta falta de consideración y respeto a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Los hechos se produjeron durante la madrugada de ayer en el transcurso de la realización de un control en el entorno de la rotonda de la antigua estación de autobuses, en la Praza dos Mariñeiros, cuando los agentes municipales detectaron que un Volkswagen Golf circulaba por la Avenida do Malecón a una velocidad inadecuada y que al llegar a la altura del cruce con la Avenida Rosalía de Castro, redujo la misma, posiblemente, al percatarse de la presencia policial.



Los agentes municipales que participaban en el referido control dieron el alto al vehículo y sometieron a su conductor a la realización de la prueba de alcoholemia, con el etilómetro de precisión, en la que arrojó tasas de 0,50 y 0,44 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que se procedió a denunciarlo por vía administrativa, lo que acarrea una multa económica de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné. Fue entonces cuando, según los policías locales, tanto el hombre como la mujer empezaron a mostrar falta de respeto y de consideración hacia ellos, por lo que se procedió a denunciarlo a él y proponerlo para sanción por ese motivo ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. El coche en el que iban ambos no fue inmovilizado en el lugar debido a que avisaron a un hijo para que acudiera a recogerlo, haciéndose cargo del mismo al estar habilitado para llevárselo de ese sitio.



La Policía Local, que esa madrugada estuvo recibiendo múltiples avisos de ruidos y golpes al mobiliario urbano y puertas de viviendas, llevó a cabo entre la medianoche del viernes al sábado y durante las dos horas y media siguientes controles preventivos de alcohol y drogas en el referido lugar y en la parte alta de la Avenida de Ferrol, en los que interceptó a 48 vehículos. En las pruebas de alcohol que les practicaron a sus conductores hubo bastantes que ofrecieron tasas que no rebasaron los 0,20, por lo que no se les denunció. Sí se denunció al conductor de un Citroën ZX que dio positivo en el test indiciario de presencia de drogas en el cuerpo, concretamente, anfetaminas, y el coche quedó inmovilizado con cepo en el lugar al no haber conductor alternativo habilitado. Los resultados se remitirán al laboratorio de referencia para su contraste y, de confirmarse, se procederá a abrir expediente sancionador, que acarreará la imposición de multa de 1.000 euros y pérdida de 6 puntos del carné.