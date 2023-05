Policías locales de Boiro denuncian en un juzgado al alcalde por injurias, calumnias y atentar contra su honor

Seis policías locales de Boiro presentaron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Ribeira una denuncia contra el alcalde, José Ramón Romero, por entender que sus manifestaciones en el pleno del 27 de abril atentan contra su honor y pudieran ser constitutivas de injurias o calumnias hacia sus personas. En el escrito registrado el 5 de mayo en la citada sede judicial indican que el regidor local los acusó de no velar por la seguridad de los vecinos, pese a ser esa una de sus principales funciones, no actuar con neutralidad política pese a ser ese uno de sus principios básicos de actuación y de cometer actos vandálicos o delictivos. Señalan que las palabras del alcalde también atentan contra el correcto funcionamiento de la Policía Local, como servicio encargado de garantizar el orden público, “debido al desprestigio en el que sitúa a sus miembros de cara da la ciudadanía”.



En su denuncia, los agentes municipales hacen referencia a las palabras de Romero en su réplica a la moción de ICBoiro sobre la falta de efectivos en la Policía Local y en la que manifestó que “hay un cuerpo que se llama Guardia Civil de Boiro que está trabajando muy bien y que está velando por la seguridad de los vecinos, no como otros”. Los denunciantes señalan que no consta sanción firme o expediente abierto por dejadez de sus funciones o por falta de colaboración recíproca con el instituto armado. También citan que el mandatario local dijo que los agentes municipales no tienen interés en arreglar el conflicto y que se dedican a ir por las tabernas hablando mal de él para que no sea el próximo alcalde, y que esas mismas palabras también se las dijeron a él en una reunión con ellos, pero esas acusaciones son desmentidas por los agentes que asistieron a ese encuentro él.



Sorpresas

En la denuncia presentada en el juzgado, los agentes se refieren a las manifestaciones del alcalde en la dicha sesión plenaria en respuesta al proponente de la moción y en las que dijo: “Mire, que coincidencia, hombre, mire, presenta usted esta moción el día 17 y empiezan a ocurrir cosas en Boiro, hombre, empiezan a ocurrir cosas, pero bueno ya están las denuncias, eh, y va a haber sorpresas, eh, pronto va a haber sorpresas, ya están investigando, no se preocupe, va a haber sorpresas, esperemos que los enfermos se estén recuperando en casa”. Los agentes municipales denunciantes, que se encuentran de baja por incapacidad temporal, indica que con estas palabras el alcalde pone el foco en ellos sobre la autoría de actos vandálicos o delictivos ocurridos en el pasado abril, como esparcimiento de residuos, deslucimiento de fachadas de edificios o intentos de robo en locales hosteleros. l