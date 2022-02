Políticos y Cofradía apuestan por la convivencia de usuarios y tráfico en la zona portuaria de Ribeira

Partidos políticos de la corporación municipal y Cofradía de Pescadores de Ribeira defienden la convivencia de los usuarios con el tráfico rodado en la zona portuaria. Portos de Galicia sostiene que las prohibiciones de circular y aparcar ahí figuran en la normativa vigente, pese a que no hay barreras u obstáculos que lo impidan, lo que provoca que quienes no están autorizados sigan transitando o estacionando en el mismo. Precisó que la señalización instalada en primavera incide en esa prohibición en vigor, y añadió que estudia implantar un mecanismo de control de acceso que sea práctico y operativo. Mientras eso no se lleva a efecto, los vehículos siguen circulando y aparcando, aunque algunos ya temen que esa permisividad tiene los días contados.





El BNG abrió el debate al expresar su preocupación ante las “posibles restriccións” al tráfico rodado en el relleno portuario. A su juicio, la situación del tráfico en la ciudad es “mala”, pero que puede empeorar más si se confirma que Portos prohibirá la circulación de vehículos por ese espacio, excepto a los “abonados”. Critica que ese ente autonómico y el Concello se dedican a hacer actuaciones sin consenso que perjudican al día a día de los vecinos en lugar de buscar soluciones a los problemas. El edil Luis Pérez reclama que no se permita sólo el acceso a los usuarios, sino también a los vecinos.





El portavoz del PBBI, Vicente Mariño, aboga por la buena convivencia que siempre ha existido en ese

espacio entre usuarios del puerto y ciudadanos ajenos a esa actividad. Entiende que los marineros usen plazas de aparcamiento próximas a los pantalanes, pero que se dejen el resto para los vecinos. A su juicio, ese uso que se hace es consecuencia de la “caótica planificación” del tráfico rodado y la escasez de plazas de aparcamiento, y que el Gobierno local quiere derivar a la gente a plazas de pago. “Como se haga efectiva esa medida, el alcalde y su caos circulatorio van a tener un grave problema”. Y añadió que cuando se haga efectiva la prohibición, “se pondrá más en entredicho el error de la eliminación de carriles en el Malecón, y aumentará el tráfico por el único que ha quedado en cada sentido.





El portavoz del PSOE, José Manuel Vilas, manifestó que ya se sabía que tarde o temprano va a hacerse efectiva esa prohibición en el relleno de Portos. “Vai a afectar á vida social e estrangulará a economía da cidade de Ribeira”, precisó el edil socialista, quien expresó su preocupación por la “falta de infraestruturas disuasorias”, por lo que apremia ejecutar y dinamizar las redes viarias en proyecto y plasmadas en el PXOM. El patrón mayor José Antonio Pérez “Rubio”, que se mostró más preocupado por los robos en el puerto, dijo que a ellos no les molesta el tráfico siempre que les dejen paso para ir al mar y descargar.





Advirtió que en caso de un accidente en ese recinto los seguros no se hacen cargo, salvo que haya una cláusula que lo incluya.