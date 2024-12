Ponen en marcha esta Navidad una acción de fomento de la adopción de mascotas del refugio municipal de A Pobra

La Concellería de Benestar Animal de A Pobra y la Protectora Moura impulsan una campaña de fomento de las adopciones responsables de animales. Así, con el mensaje “Queridos Reis Magos... este Nadal non quero ser un capricho, quero unha familia responsable” se anima a la gente a dar un hogar a algunos de los animales que están en el refugio municipal. Los interesados deben ponerse en contacto enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico protectoramoura@gmail.com o bien al WhatsApp 604 030 396. También se pueden realizar donaciones económicas en la cuenta bancaria ES10 0133 4751 6842 0000 5622, a favor de la entidad protectora con la finalidad de colaborar a sufragar los gastos veterinarios y de alimentación de los animales a los que se les presta asistencia en las referidas instalaciones pertenencientes al Ayuntamiento pobrense.

Desde la Administración local recordaron que durante la semana pasada la Protectora Moura repartió folletos entre el alumnado de los colegios Salustiano Rey Eiras (Bandaseca) y Pilar Maestú Sierra (Cadreche), así como en la escuela de Educación Infantil Fernández Varela. Además, el alcalde y máximo responsable de la delegación municipal de Benestar Animal, José Carlos Vidal, explicó que se promueve dicha acción de fomento de la adopción de las mascotas que permanecen en el citado refugio para seguir trabajando en la defensa y protección de los animales. "Esta é unha mostra máis do noso compromiso co benestar animal e de seguir concienciando á cidadanía sobre a responsabilidade que supón ter unha mascota, o que se traduce no seu coidado, atención e bo trato", apuntó el primer edil. Por ello, desde el Gobierno local subraya que el Ayuntamiento ¡de A Pobra y la Protectora Moura unen fuerzas, una vez más, dentro de su habitual línea de colaboración.

Cartel con las imágenes de las mascotas qyue permanecen en el refugio municipal pobrense a la espera de su adopción