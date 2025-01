Ponen al presidente de la Xunta en la diana de las críticas de Aguiño por "non cumprir" y "ternos sen médicos"

Los vecinos de Aguiño y de Carreira llevan bastantes semanas participando en una "protesta pacífica" y en la que han tirado de ingenio, como en la composición de una canción reivindicativa y en los textos de sus pancartas, pero han decidido pasar a la acción ante la falta de la respuesta que exigen y que no es otra que la de contar con cobertura 100% de las dos plazas de médicos que tiene asignadas en su consultorio médico periférico.

En la segunda movilización del presente año nuevo indicaron que siguien "na mesma situación ou peor", pues precisaron que ni Ángel Facio Villanueva ni Felipe Calle Velles, gerente y director de Atención Primaria en el Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, respectivamente, ni José Ramón Parada, director-gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), ni Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, ni Alfonso Rueda Valenzuela, presidente de la Xunta, se pusieron en contacto con ellos, ni solucionaron su grave problema "cubrindo ás dúas prazas de facultativos ás que temos dereito".

De una manera especial, el objetivo de sus dardos estuvo muy alto, pues se dirigieron hacia el máximo responsable del Ejecutivo autonómico, al que le dijeron que fue elegido por la mayoría de los gallegos "para mirar polo noso ben", por lo que no entienden que ante un "tema tan importante" para el pueblo aguiñense, con casi 3.000 habitantes y Carreira con 2.000 "esteamos sen atención sanitaria" y que "en vez de mellorar co paso dos anos imos a peor".

Solución al problema

De igual modo, dijeron que la situación por la que están pasando no es lo que les prometieron en la campaña electoral y se preguntaron "se acaso nos enganou para que lle votaramos ou quizás se deixe influir polos seus amigos da Sanidade Privada, que están interesados en que a Sanidade Pública non funcione para enriquecerse máis". De igual modo, le dijeron que en el tiempo que llevan protestando estuvieron pensando que Rueda y su partido solucionarían el problema, "pero as consecuencias da falta de médicos prexudica seriamente a nosa saúde, polo que teremos que alzar a vozpor se aínda non se enterou do problema que temos".



Después de varias arengas dirigidas a los asistentes para que sigan en la lucha por su objetiovo, expresaron su agradecimiento a la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza y al personal sanitario de Aguiño por el apoyo que les prestan, así como al Ejecutivo local por acompañarles cada viernes, mientras que a los concejales del PP le reprochó "que non están aquí" y que "se están no Concello é polo noso voto", para seguidamente añadir que esta protesta de los vecinos no entiende de partidos políticos y que "por encima de estos últimos está a saúde de amigos, veciños e compañeiros do seu mesmo partido".

Y agregaron que cuando lleguen los próximos comicios municipales y acudan a pedirles el voto "igual facemos como están facendo eles e o seu partido ata ese momento: Calar e non apoiarnos". Por ello, les pidieron que se junten a ellos y que demuestren que lo que les preocupa "é o ben de todos nos" , para concluir diciendo que la Atención Primaria es un derecho y que "non estamos dispostos a que, despois de conquistalo nolo arrebaten".



Consignas

Después de repetir las consignas habituales como "Rueda escoita, Aguiño está en loita", médicos xa, non podemos esperar", "non nos van calar, seguiremos a lotar", y "¿a culpa de quen é, do Goberno do PP", además de "a saúde é un dereito" y "Aguiño quere médicos", entre otras, llegó el momento de comunicar las próximas acciones que van a desarrollar y para ello se les convocó para este lunes, 13 de enero, a las siete de la tarde, en la Casa do Mar de Aguiño para mantener una reunión en la que los vecinos de la parroquia acordarán cuales serán sus próximas movilizaciones, entre las que se pondrá sobre la mesa la convocatoria de una manifestación en la que prevén cortar el tráfico al paso de los vehículos.

Además, por último se informó a los asistentes de que la recogida de firmas está funcionando muy bien y que ayer ya había acumulado 2.250, y que en la reunión de este lunes se cerrará el plazo para dar ese apoyo y en esa reunión del lunes las recogerán por última vez para luego remitirlas a los dirigentes mencionados al inicio de la protesta.