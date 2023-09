Una ponencia sobre el megalitismo en la ría arousana abrirá el día 7 de octubre el ciclo “A Pobra no Tempo”

El Teatro Elma albergará el día 7 de octubre el inicio de la sexta edición de las jornadas de divulgación histórica y patrimonial del municipio pobrense, en las se ofrecerá una visión de su evolución durante los siglos. Se trata de una nueva convocatoria de “A Pobra do Caramiñal no Tempo”, en la que se difundirán conocimientos relacionados con la arqueología, musicología, lengua y antropología. Se ofrecerán cuatro coloquios que se podrán seguir de manera presencial y vía streaming a través del canal municipal de YouTube.



Tras la inauguración (16.30 horas), será la arqueóloga Patricia Mañana-Borrazás la que hablará de “O megalitismo na península do Barbanza e a ría de Arousa”, para a continuación intervenir el historiador y musicólogo Antonio Cancela Montes con “A importancia da Pobra do Caramiñal na vida e obra do músico Ricardo Fernández Carreira”. Tras un descanso, la teoría se retomará con “Unidade, variación, mudanza: a lingua no sur do Barbanza”, un relatorio a cargo de la presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, y para finalizar se abordará “O mundo simbólico do mar na ría de Arousa” a cargo del antropólogo Rafael Quintía.



La parte práctica tendrá lugar el domingo 8 (11.00) con un recorrido por la parroquia de O Xobre en la celebración del 300 aniversario de la construcción de su iglesia, y que será guiado por el director del Museo Valle-Inclán de A Pobra, Antonio González. Las plazas son limitadas, por lo que se requiere inscripción previa en el e-mail bibliotecadapobradocaraminal@gmail.com o en el teléfono 981 831 633.