Pontón apela en Ribeira al voto al BNG para que Galicia sea respetada y contener el "involucionismo" del PP y VOX

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, apeló ayer en un mitin celebrado en el Malecón de Ribeira al "dobre valor" del voto a la formación nacionalistas para que Galicia sea "respectada" y para contener "o involucionismo de PP e VOX". Por ello, hizo un llamamiento a unificar los sentimientos "de rebeldía e de país" a través de un grupo de un BNG fuerte que defienda a la ciudadanía gallega y combata la discriminación. Desde dicha agrupación política sostienen que le están disputando escaños al PP en las cuatro provincias y por ese motivo son ellos los que Galicia son la “alternativa real” a lo que representan "Alberto Núñez Feijóo e os seus aliados da extrema dereita machista, racista e antigalega". Bajo esa premisa, Pontón hizo un llamamiento a unificar en la papeleta del BNG todo el voto “inconformista, rebelde e de país”.

Ana Pontón explicó en la capital barbanzana porque el apoyo al BNG en la jornada electoral del 23 de julio tiene, por un lado, el valor de que Galicia "siga a ser discriminada polas forzas estatais", y que por otro, se logre "frear ao PP dun Feijóo que xa camiña da man dos ultras, que até queren arrebatarnos a lingua que falamos. Ese Feijóo ao que agora vemos en campaña prometer o contrario do que fixo en Galicia”, apuntó. Por ello, explicó que el Bloque encara el 23-J con la determinación de "facer posible o que nos din que é imposible”, tal y como, según precisó, ya hizo en los comicios municipales o en los gallegoscon el apoyo de miles de ciudadanos a los que la portavoz nacional solicitó de nuevo su confianza para demostrar que “este é o momento de Galicia” y conseguir ser escuchados en el Estado.

“Somos a única forza coas mans libres para facer as causas do país, desde un tren do século XXI a unha tarifa eléctrica galega, desde o corredor atlántico a políticas que creen industria, desde investimentos xustos á creación de máis xulgados de violencia de xénero”, aseguró Pontón en el mitin de Ribeira que compartió con los candidatos del BNG por la provincia de A Coruña, Néstor Rego y Rosana Pérez. En ese sentido, precisó que todas esas son causas que se defienden en Madrid, y de ahí que sea tan necesario que Galicia gane peso político en el Estado y tenga una voz “forte e potente” en el Congreso a través de un grupo propio con diputados del BNG por las cuatro provincias “dando a cara pola xente deste país”, por los gallegos a los que las fuerzas estatales "lle teñen dado continuamente as costas".

"No é o momento de votar polo mal menor, nin de votar por medo. Ao contrario. Pídolle a todos os galegos que o día 23 voten con ilusión, con esperanza, que voten por un grupo galego forte para facer respectar Galicia en Madrid sabendo que o BNG non lles vai fallar”, proclamó Pontón en una llamada a acudir a las urnas “coa cabeza e o corazón” en Galicia. Añadió que también deberán hacerse porque el Bloque será "unha garantía na defensa dos dereitos e liberdades e actuará como puntal na blindaxe dunha sociedade na que as mulleres sexan libres e iguais, dunha sociedade inclusiva e diversa na que cada quen ame a quen queira amar e sexa quen queira ser”, dixo.

Pactar con un programa en la mano

Por su parte, el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, se comprometió en Ribeira, ahora con un alcalde nacionalista, Luis Pérez Barral también presente en el acto público-, a que el BNG volverá ser exigente en el Congreso para hacer valer Galicia y colocar los temas que importan a esta comunidad autonómica en el centro de la agenda estatal. “Pactaremos cun programa de defensa do noso país na man e esixindo o seu cumprimento", recalcó. Y recordó que la formaciuóin nacionalista fue determinante "utilizou a forza do seu voto para mellorar a vida dos galegos, conseguindo unha rebaixa histórica das peaxes da AP-9, o dragado da Ría da Coruña e máis de 2.000 millóns de euros en investimentos. Canto máis BNG, mellor lle vai a Galicia", explicó Rego durante su intervención.