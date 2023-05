Pontón destaca en Rianxo que los concellos BNG “que apostan sempre polo local, por crear industria”

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, visitó junto al candidato de la formación frentista a la Alcaldía rianxeira, Xusto Ordóñez, la empresa D-Due, que definió como "todo un símbolo da capacidade que ten este país, dende Rianxo, dende Galicia, de traballar desde aquí para todo o mundo". La líder de los nacionalistas gallegos aprovecho para poner en valor "a candidatura renovada" con la concurre el BNG a las elecciones municipales de este domingo, y reiteró la descripción que ya realizó en su día de su alcaldable como "un home que ten Rianxo no corazón, que coñece moi ben o concello e ten capacidade de impulso", y se mostró convencida de "Tito" Ordóñez "será o mellor alcalde de Rianxo" después de la referida cita con las urnas.

Pontón subrayó la transformación que el modelo del BNG está generando en los municipios donde gobierna, como es el caso de los últimos doce años en Rianxo "porque, dende o punto de vista económico, estamos no mandato que lle deu o impulso máis importante a esta vila, con todas as apostas que se fixeron para que aquí se instalen empresas. Ata que chegou o BNG, Rianxo tiña un polígono industrial sen suficiente dotación para ser atractivo", indicó. La portavoz nacionalista destacó que Rianxo “soubo investir e conseguiu atraer a numerosas empresas da alimentación para que hoxe asenten aquí e garantan que nos seguintes anos este sexa un dos concellos máis punteiros da comarca, iso é un sinal de identidade do BNG", valoró.

La portavoz nacional de la formación frentista puso en valor la capacidad de su partido para "apostar sempre polo local alá onde goberna, por crear industria, polo dinamismo económico e Rianxo é un exemplo desa capacidade, un exemplo que ten que continuar". En este sentido, destacó la mejora de la calidad de vida a lo largo de los tres últimos mandatos en el Concello "grazas ao dinamismo económico e industrial propiciado polo goberno municipal do BNG". "Quero facer un chamamento a todos os veciños a que collan a papeleta do BNG para que Rianxo siga avanzando”, emplazó la líder del Bloque, que invitó a los rianxeiros "a seguir camiñando cunha candidatura renovada para dar a Rianxo un futuro mellor". Y colocó al BNG como la candidatura “que garante que Rianxo siga progresando, que fará que este concello siga tendo moito máis futuro e que non se bote atrás o feito ao longo destes doce anos”, concluyó.

Por su parte, el alcaldable Xusto Ordóñez valoró que empresas como D-Due se instalen en Rianxo, en un polígono "que, cando o BNG chegou ao goberno, estaba estartelado, con roubos de cobre, sen saneamento e abastecemento, e conseguiu que as empresas ocuparan todo o polígono industrial de Te. Fixémolo e en dous anos ocupamos todo o seu espazo”, explicó. El candidato nacionalista puso de ejemplo “a implicación” de su partido en la economía municipal y como Rianxo se acogió a la figura de Concello Emprendedor, "a través da cal conseguimos que toda empresa en Rianxo teña descontos no IBI e no ICIO do 95%", declaró, para luego remarcar la apuesta que el BNG hace desde la Alcaldía “falando coas grandes empresas de alimentación que van traer a Rianxo 800 postos de traballo, a maior parte femininos”. Detalló que el feminismo y la emancipación de la mujer serán dos de los ámbitos en los que trabaja el BNG en Rianxo para ofrecer una futura guardería municipal "que facilite a conciliación, porque apostamos por un municipio que pense en feminino”, subrayó Ordóñez. Un avance ao que se lle suma, no ámbito forestal, a futura base comarcal antiincendios que se instalará, tamén, neste municipio".