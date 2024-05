Pontón y Miranda piden el voto masivo en Ribeira para que el BNG defienda en Europa el derecho a vivir del mar

El Malecón de Ribeira albergó a última hora de la tarde de ayer un mitín del BNG, en el que participaron su cabeza de lista a las elecciones europeas, Ana Miranda, y su portavoz nacional, Ana Pontón, acompañados del alcalde, Luis Pérez, y la edila Antía Alberte, y solicitaron el voto masivo para la formación frentista con el objetivo de que obtenga un escaño en Bruselas desde el que defender los intereses de Galicia, "pois a papeleta do BNG é a de todos os galegos". Lo hicieron, entre otras cuestiones, para que la comunidad autonómica tenga “voz propia” para defender el derecho de la gente del mar a seguir viviendo de la pesca y del marisqueo.

“Estas eleccións non van de Sánchez e Feijóo, van da vida dos galegos e do moito que nos estamos xogando no Parlamento Europeo”, afirmó la líder frentista para animar a coger “esa papeleta con orgullo e ilusión”. Por su parte, la candidata nacionalista recordó "o intenso labor" desarrollado a lo largo de los dos últimos años en defensa de los sectores productivos gallegos, como la pesca y el marisqueo, de las infraestructuras estratégicas para la región o de cuestiones tan relevantes como la regeneración de las rías y la falta de saneamiento.

La portavoz nacional advirtió que la Política Pesquera Común está diseñada sin entender ni recoger la realidad deñ sector gallego, "de aí regulacións que non se entenden e que mesmo cuestionan a frota artesanal, que é a máis sostible e respectuosa co medio". Por ello, anunció que van a "seguir pelexando por outra política pesqueira que non nos discrimine nin nas axudas nin no reparto das cotas de pesca”, avanzou. Outro asunto que considerou fundamental é a rexeneración das rías, pola que o BNG leva anos loitando e que, recalcou, vai seguir pelexando con máis forza a partir do 9 de xuño co obxectivo de ter “unhas rías produtivas e libres de contaminación”.