Pontón propone en Rianxo crear fondo extraordinario de ayudas para marisqueo y comité de crisis sobre mortandad de especies

La portvoz nacional del BNG, Ana Pontón, propuso esta mañana en su visita a la playa rianxeira de Tanxil la creación de un fondo extaordinario de ayudas para el marisqueo y un comité de crisis -integrado por la Xunta, el sector, universidades y centros de investigación- para abordar la mortandad masiva de especies en las rías, de la que dijo que "non é un problema puntual como pretende facer ver o PP, senón un estrutural de perda de produtividade continuada nas rías galegas", y que en vísperas de la Navidad dijo que era un “mazazo tremendo” para miles de familias que dependen directamente del marisqueo.

Pontón manifestó que la declaración de zona catastrófica “pode ser unha medida, pero sabemos que é a longo prazo” e non dá resposta á urxencia que require a situación para as mariscadoras e mariscadores que “levan meses sen ter absolutamente ningún ingreso ou moi pouquiños”. Por otro lado, la líder nacionalista defendió también la puesta en marcha de un plan de vaciado y limpieza de los embalses para evitar que desagüen en baja mar sin tener en cuenta el daño que puede sufrir el sector y en el que se incluyan sanciones, porque “non podemos ter un Goberno do PP que pon os intereses das eléctricas por diante dos do sector marisqueiro".

Igualmente, Pontón aboga porque se lleve a cabo un estudio científico que determine las causas de la situación del descenso en la productividad y abordar "dunha vez por todas a recuperación e o saneamento integral das rías, para recuperar a súa calidade medioambiental e as súas zonas produtivas". La portavoz nacional del BNG aprovechó su visita a la localidad barbanzana para denunciar que la Xunta de Galicia reduce en un 37% la partida destinada a las actuaciones en los bancos marisqueros en el presupuesto autonómico para 2024.