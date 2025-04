Los populares critican la gestión del Concello y de Costas ante los vertidos en A Ribeiriña

Los diputados del Partido Popular, Gonzalo Trenor, Magdalena Pérez y Miguel Fidalgo visitaron A Ribeiriña acompañados del portavoz municipal de los populares en A Pobra, Manuel Durán, para comprobar el estado del litoral por los vertidos de hidrocarburos. En este sentido, lamentaron la ‘‘incompetencia’’ del Concello de A Pobra do Caramiñal y de la Demarcación de Costas del Estado por dar una solución adecuada a la problemática que provocó el cierre de varios bancos marisqueros.

Consideran ‘‘incomprensible’’ que la Administración local permitiese la regeneración de la fachada marítima en el entorno de la explanada ocupada antaño por la fábrica La Onza de Oro sin cercionarse de la descontaminación subterránea, por lo que ‘‘a suposta rexeneración da zona converteuse nun pesadelo, xa que ao eliminar parte do recheo sen deescontaminar está a provocar agora que as filtracións cheguen directamente ao mar'', criticaron. También mostraron su preocupación por el estado de la estructura en la que operaba Hadasa.

Defendieron la ''diligencia'' con la que actuó la Xunta activando el plan pertinente y desplazando a la zona a efectivos de Guardacostas, por lo que aseguran que pusieron en marcha todos los mecanismos dentro de su competencia ''para evitar males maiores''.